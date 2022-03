Casta y Contendientes ISOLA DEI FAMOSI 2022: Quién Soy / Solteros y Parejas: Rodríguez…

Competidores y actores de Isola dei Famosi 2022: las parejas más esperadas por el público

El primer episodio de Isla de los famosos 2022. Estamos a punto de conocer a los náufragos de esta edición, y antes de que eso suceda, no falta la curiosidad. En particular, nuevamente este año los intocables tuvieron la oportunidad de llevarse algo con ellos. ¿Cosa? Por ejemplo, Lory del Santo decidió llevarse una almohada. El novio de Marco en cambio sarong. Guendalina Tavassi eligió el peluche para sus tres hijos, mientras que su hermano eligió la imagen de los abuelos. Silvano Michetti trajo una foto de su esposa. Jeremías Rodríguez novia Deborah. Por otro lado, el padre eligió su sombrero favorito. Antonio Ziquela trajo consigo una foto de sus padres. El cantante ciego es en cambio un pañuelo de la suerte. ¿Ilona Staller? No pudo evitar traer la corona de flores con él. (Actualizado por Anna Montesano)

Elari Blasi, Episodio 1 Isola dei Famosi / Total Black Look y Bare Belly

Los descubrimientos de Alvin sobre los actores.

Será el elenco el que dará grandes sorpresas a la audienciaIsla de los famosos 2022. Así lo confirmó también Alvin, corresponsal del programa que ya se encuentra en Honduras listo para recibir a todos. En entrevista con Superguida Tv, fue quien dio a conocer algunos adelantos de los competidores que poblarán la isla este año, revelando: “Ilona Staller en este momento es el personaje que más me interesa. Creo que estoy hablando con el público también. Creo que Floriana también es emocionante pero también lo es Nicholas Vaporidis. – Pero quién atrae su simpatía – Carmen Di Pietro y su hijo ya nos ofrecen un cine. Tengo que verlos juntos y son muy agradables “, admitió Alvin. (Actualizado por Anna Montesano)

Isola dei Famosi 2022 Episodio 1 / En vivo, Rivales: Luxuria vs Clemente Russo

Guendalina y Edoardo Tavassi en el reparto

Todo está listo para la nueva versión deIsla de los famosos 2022 Que comienza oficialmente esta noche bajo la dirección de Elari Plassey. Muchos nuevos competidores están listos para unirse a los televidentes de Canal 5 y probarse en las playas de Honduras. El elenco es diverso y los muchos nombres deberían reunir a diferentes grupos de edad. Sin embargo, hay entre los competidores más esperados Guendalina y Eduardo Tavasi. Hermano y hermana, muy populares en las redes sociales, el público de la isla confía en que Tavassis podrá crear muchas dinámicas y regalar momentos lúdicos.

Hilary Blasey muerde a Signorini / “De comentarista a líder, paso corto, lo sé”

Espera, sin embargo, también Clemente Russo y su esposa Laura Madalone. De carácter fuerte y resolutivo, la esposa de Clemente Russo, en varios invitados, demostró ser una mujer resuelta y valiente. Ambos atletas, están listos para conquistar a todos con la belleza de su amor, pero también con la fuerza que mostrarán durante el naufragio en Honduras (Actualización de Stella Dependetto).

Competidores de Isola dei Famosi 2022: parejas

Temprano en la noche del lunes 21 de marzo, comenzará oficialmente Isla de los famosos 2022 Ahora en su decimosexta edición. ¿Quiénes serán los contendientes listos para aterrizar en Honduras? Tras los numerosos rumores sobre los actores, en los últimos días se han dado a conocer los nombres de quienes protagonizarán la nueva aventura televisiva en nombre de la naturaleza hondureña pero también de muchas pruebas y desafíos físicos pero sobre todo de mentalidad. La gran novedad de este remake de ilary plasi Verás que el elenco se divide entre parejas y solteros. Hablando del elenco, también nos referimos a la presencia de dos mil En el papel de un reportero en el estudio vladimir lujo Y el Nicolás Savino El anfitrión apoyará a este comentarista.

Habrá cinco parejas de intocables enIsla de los famosos 2022. Lo primero que se anuncia es quién lo formó. Gwendalina Tavasiel ex rival de Gran Hermano que en realidad se ahogó en la isla en 2012, junto con su hermano menos conocido (pero muy conocido en las redes sociales). Eduardo. lori del santoOtro rostro familiar de la telerrealidad coprotagonizará con su pareja. marco kokolo Poniendo así a prueba su relación como pareja. Jeremías Rodríguezconocido por ser hermano de la corista argentina Belén, está comprometido en matrimonio con su padre gustavo. Una pareja “en realidad” pero solo técnicamente es una que consta de Nick Luciani Y el Silvano Michetti, dos primos de campo. También en el elenco carmen de petro Y el Alejandro Ianuni En el papel de madre e hijo y finalmente el campeón de boxeo. clemente rusoque volvió a intentarlo tras el hermano mayor en pareja con su mujer Laura Madaloni.

Solteros listos para aterrizar en Honduras

Si los maridos ya echaron deIsla de los famosos 2022 Puede sonar sustancial, pero lo será aún más con la llegada de solteros, o competidores que partirán solos para incursionar en Honduras. Tras el estreno de 2005 y su participación en otros reality shows como Gran Hermano, antonio zequila Preparándonos para volver a vivir en contacto con la naturaleza. Bajo la apariencia de un paria sin precedentes también encontraremos al actor rumano Nicolás Vaporidis. Otro nombre que provocará debate es el de un expiloto rumano Marco Melandri, que en las últimas semanas ha dado mucho que hablar debido a que algunas de sus posiciones son consideradas incorruptas. Entre los concursantes también se encuentra un cantante, ciegoEn el número tres se encuentra Factor X 2020 que, según los avances, tendrá una historia personal muy interesante que contar.

El elenco de Island of the Famous 2022 sigue siendo muy rico y también incluye al ex ganador de Gran Hermano, Floriana otra vez, listos para partir hacia Cayo Cochinos. Sorpresas de grado que podemos esperar Ilona más rancio así como de roberta morris. También habrá un reportaje sobre los nombres menos conocidos, pero gracias al reality show, ella podrá ganar tanta popularidad como roger balduinomodelo y pionera, ex Miss Argentina Estefanía Bernal Y el Jovana DjordjevicTambién es una versión importante del mundo de la moda y está lista para sorprender a todos con su belleza.

© Reproducción reservada