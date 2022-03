¿Alguna vez lo has visto? belleza indiscutible

Antes de casarse con Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis tuvo una aventura con una bella estadounidense con la que tuvo dos hijos: Stefano y Martina. Esta última también es actualmente una mujer muy hermosa, y aunque creció en América y por lo tanto está lejos de su padre, ella y nuestro legendario comandante romano son muy cercanos: sepamos más sobre ella. Martina, nacida en 1981, hija del famoso Paulo Bonolis y de la psiquiatra estadounidense Diane Zoeller, decidió seguir los pasos de su madre, convirtiéndose también en psiquiatra. En particular, trata con mujeres y niños que están siendo abusados. Martina tiene actualmente 41 años y vive en Estados Unidos con su hermano Stefano. No fue fácil para ella vivir separada de su padre, pero la relación entre ellos siguió siendo excelente, tanto con él como con sus tres medios hermanos. De hecho, cuando tiene tiempo libre, siempre se permite unos días para volar a Italia a visitar a su familia.

Además, tiene una relación muy linda con la actual esposa de Paolo Bonolis, que es Sonia Bruganelli, a la que todos conocemos ahora. De Martina no se sabe mucho porque siempre ha querido proteger su privacidad, pero sí sabemos que está casada con el famoso comediante estadounidense Tito Garza. Los dos también tienen un hijo llamado Theodore. De las fotos que circulan en Internet se puede apreciar la belleza del segundo hijo del conductor, de hecho en las redes sociales no falta el aprecio por él. Martina Bonolis es una mujer tan hermosa, de hecho, que algunos usuarios de las redes sociales incluso la han apodado “La próxima madre naturaleza”, refiriéndose a la hermosa modelo que es elegida para cada episodio del popular programa. hola dawin. Por supuesto, sería divertido preguntar si Papa Paolo estaría de acuerdo con esta elección… Antes de casarse con Sonia Bruganelli en 2002, Paolo Bonolis se casó con otra mujer de gran belleza, su nombre era Diane Zoeller. Un psicólogo exitoso, los dos se casaron en 1983 y tuvieron dos hijos adorables. Su matrimonio, sin embargo. Duró solo cinco años, es decir, en 1988 llegó a su fin.

El comandante romano sufrió mucho con esta separación, especialmente cuando, una vez de vuelta en Italia por motivos de trabajo, tuvo que distanciarse de sus dos hijos Stefano y Martina. Sin embargo, en 1999 Paolo Bonolis conoció a su actual esposa, Sonia Bruganelli, con quien tuvo tres hijos más: Silvia, David y Adele. Son una familia muy unida e incluso cuando están muy lejos siempre se escuchan por teléfono y se mantienen en contacto como si en realidad nunca se hubieran separado, de hecho su relación es fuerte y fuerte aunque estén a kilómetros de distancia. Así que parece que la distancia no es un problema en la familia Bonolis. Después de todo, cuando un personaje es muy famoso y está ocupado hablando de trabajo, se espera que no puedan verse todos los días, pero lo importante es asegurarse de que la profesión de uno no interfiera con los sentimientos y hasta qué punto. Parece que Paulo Bonolis ha logrado ser un excelente padre y esposo a pesar de que su agenda estaba llena.

