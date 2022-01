Gf Vip 6, Barù ammette di essere incuriosito da Jessica Selassié ma…

Proprio questa mattina, all’interno della Casa del novia vip 6, Barù si è cimentato in un divertente siparietto che lo vedeva intervistore dei concorrenti.

Inicialmente, el vipone decir ah incentrado il suo discorso sulla nomination subita durante l’ultima puntata da quasi tutte le donne della casa, che l’hanno nominato per spronarlo a farsi avanti con jessica selassie.

Nell’ambito di questi botta e risposta con i Vipponi Barù ha confesado: ” Ammetto di trovarmi bene con Jessica, ammetto mi possa piacere, ma non amo il forte presionando!.

Barù, quindi, ha confermato di avere un interesse particolare verso la Selassie ( “Non c’è dubbio che lei sia quella che più mi interessa“) ma al contempo ha ribadito di non aver intenzione di iniziare una relazione dentro il programma: “Anche se qualcuno mi piacesse qui dentro, dopo tutto il pressing che c’è stato mi sento forzado, se mi avvicinassi sembrerebbe che lo faccio perché penso che le coppie funzionino. Il mio cuore è aperto. Mi piacerebbe innamorarmi. Ma non capisco più cosa sia naturale, cosa forzato, cosa vero e cosa finto. Sto riflettendo“

Barù è apparso anche interessato a togliersi qualche altro dubbio verso Jéssica, ed infatti, proprio al momento di ‘intervistarla’, le ha chiesto come può credere all’interesse nei suoi confronti, visto che quando lui è entrato in casa lei provava interesse per il giovane Alejandro Basciano.

Jéssica si è difesa sostenendo che l’interesse per Basciano fosse in qualche modo “superficiale” e che poi è andato a sfumare, mentre nei confronti di Barù l’interesse sarebbe andato invece ad intensificarsi. “Ma io e lui siamo due persone molto diverso“, ha fermato Barù, “Ma io nsobre Ho Naciones Unidas tipo perché io guardo il lato umano della persona no el aspetto“, ha replicato Jéssica.

Il dialogo è poi continuato e anche altri Vipponi hanno avuto modo dire la loro.