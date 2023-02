Boletas de calificaciones de Cesena-Reggiana | El primer gol de la temporada falló

El bianconeri no puede levantarse tras el contragolpe del blanco de la bomba. Retirarse en términos de personalidad.

Luis 6 Como todo Cesena, se vio sorprendido por el cabezazo de Nardi, que no puede culpar. Bueno en un tiro cercano en la final de Varela, que lo embocó minutos después.

ciofi 5 Su juego no es pasivo, sino que de hecho es el responsable de los dos goles de la granada. En la primera le pilló dibujando un cabezazo de Nardi, mientras que en la segunda se fue completamente descentrado, dejando a De Rose para celebrar con una animada Barella.

Crédito 6.5 Fiel en el marcaje y siempre dispuesto a alejarse de los bloqueos para ganar metros y tiros libres. Sublime incluso en la fase de ataque, como demuestra el gol de cabeza y la asistencia de beso, siempre de cabeza, a favor de Mustaccio.

Silvestre 5.5 Preciso y bien posicionado siempre, o mejor dicho casi siempre, por la ausencia total de marcar el segundo gol del rival.

Albertini 6 Intenta el centro, lo vuelve a intentar, no se rinde, y al final precisamente de su centro nació el gol de la esperanza de la Juventus. Por lo demás, correr mucho y estar en la zona no duele.

Actualización de DeRose 5.5.0 Divergió e hizo lo que quiso en el centro del campo, luego cayó fisiológicamente como todo Cesena, aunque fuera de los últimos en abandonar. Varela lo quemó por completo en el arco que en realidad termina el juego.

Actualización Brambilla 5.5.0 Un buen tiro raso y otro poco para la clase del 2000, que hoy muestra muy poco desde su departamento técnico a favor de sus compañeros. Definitivamente culpable del gol del 1-0 por marcaje negativo al asistente de Kabashi. (desde 56′ sable 5 Tiene que entrar para romperlo todo, pero la esencia es un fin en sí mismo, con la clase de 95 corriendo en círculos e intentando (pero fallando) hacer algo. Mantener a Varela en juego marcando un final de 2-0 selló su partido turbio).

Adán 6.5 Particularmente bueno hoy, sobre todo en defensa, Emanuele Pio es uno de esos motociclistas que nunca se apaga, uno de esos que probablemente están bien con unos minutos más en el green. Pero tal vez… (De 56 min agudo 6 Solo se nota con motivo de la tarjeta amarilla por las protestas y el gol firmado, que da al Cesena los últimos minutos de esperanza. deja Vu.)

huevos 5 Un excelente primer tiempo al que, sin embargo, le siguió un segundo tiempo, no fue recibido, tanto que Toscano tuvo que ser sustituido. (desde el 77′ chiarello sv)

San Shpendi 5 Intenta atrapar por la banda, pero nada, no es realmente su juego. No enciende (y no enciende) ni en el segundo tiempo, condenándose a una salida anticipada. (a partir del 64′ Ferrante 4.5 Summer Solstice ni siquiera golpeó hoy, lanzando repetidamente la granada a la pared y armando otra actuación por no recibir. Pero es difícil confiar en él de esa manera.)

escudo 5 Se movió bien en la primera parte, que también dio la sensación de que estuvo cerca de marcar pero no llegó. Regresó desorientado de los vestuarios, pero jugó casi toda la segunda parte. (desde el 77′ Udoh SV)

señor toscano 5 Se mete en un lado defensivo de inmediato, pero aun así se las arregla para causar una excelente primera impresión para un partido. Es lamentable, sin embargo, que cuando Reggiana marca un gol de la nada, su equipo carece de soluciones concretas, que desafortunadamente solo entran en juego después de que el partido ha progresado. Las habituales entradas de ataque en los últimos minutos son tan útiles como Reggiano sin parmesano.

Cesena FC5 El inicio, con un gol fallado en el área de penalti, es uno de los mejores, y da esperanzas para un partido oficialmente dirigido por los bianconeri. Así es, al menos hasta que Reggiana marque un hat-trick por 1-0 que desbarate todos los planes de Cavalluccio. La reciente confusión de la que sólo nació el gol de Mustacchio, válido exclusivamente para la igualdad de diferencia de goles en los enfrentamientos directos, es irreal.