Último Gran Premio de Valentino Rossi, ‘soy un símbolo, esta es mi victoria’ – Deportes

El símbolo de la motocicleta desciende del sillín. Es la misma foto Valentino Rossi Salió del cascarón hace unos días para despedirse del automovilismo en la última rueda de prensa de su carrera en Valencia.

“Lo mejor para mí durante mis muchos años conduciendo motocicletas es que me convertí en un ícono – Él dice -. En estas temporadas que he llevado a la pista, muchas personas, gracias a mí, se han interesado por este deporte, lo que lo ha hecho aún más famoso y seguido. Entre los corredores, hablamos de carreras, pero ser un ícono es lo mejor para mí ”.

Ahora toca despedir la carrera, que se anunció hace meses, ahora absorbida por el múltiple campeón del mundo que vivirá un fin de semana en el sillín diferente a los demás. Su sueño era “convertirse en Campeón del Mundo de MotoGP y me di cuenta de eso”, dice, y lamentando perderse el ataque al décimo título mundial, agrega, “era importante ganarlo, hubiera sido como cerrar el circuito, pero así fue. No me quejo. He tenido una carrera muy larga y luchar para ganar es siempre muy divertido “.

El campeón de Tavullia también admite que tomó una mala decisión al abandonar la carrera, un dolor ahora detrás de él. “¿Peor momento? Fue cuando decidí dejarlo. En junio fue duro, si hubiera sido más competitivo habría seguido pero tuve que renunciar. Ahora me siento muy bien, aunque esté experimentando ciertas sensaciones”.

“A partir del lunes todo será diferente, mi vida será completamente diferente – agrega – trato de no pensar en eso. Solo intentaré divertirme este fin de semana. ¿Luego? Seguiré como automovilista e intentaré divertirme ”.

Mientras tanto, cronometrado en 1’31 “082 Joan Mir Fue el más rápido en el calentamiento del Gran Premio de Valencia de MotoGP. El Suzuki español Nakagami (Honda) y su compañero de equipo Reigns. cuarta vez para Francesco Bagnaia, con un retraso de 271 partes de mil. soporte de poste, Jorge Martín, también en Ducati, terminó noveno, por delante de Zarco, Bastianini, Quartararo y Bender. Valentino Rossi Terminó decimosexto.

Los nueve corredores del Campeonato del Mundo, nacidos y criados en la Valentino Rossi Riders Academy, querían homenajear a su “maestro” y en las carreras de Valencia cada uno corrió con un casco especial, uno de los que hizo historia # 46 y lo usó en el camino de su larga carrera. “Fue una sorpresa tan agradable, realmente no me lo esperaba – comentó Rossi a Sky – el mejor regalo que podían darme”.

Honda Racing Corporation, el brazo deportivo de la marca japonesa, se une a los saludos de Valentino Rossi. Honda envía “su más sincero agradecimiento” al héroe de Tavolia, deseándole “todo lo mejor en la próxima etapa de su vida”. En una nota, recuerda que “junto con Honda HRC, Rossi ganó tres Campeonatos del Mundo consecutivos en Clase Uno de 2001 a 2003, ganando 31 de las 48 carreras celebradas en ese período”, montando primero la icónica NSR500 de dos tiempos y luego con un presentación de un motor de cuatro tiempos de 1.000 cc en el RC211V en 2002.

Tras dejar Honda (al final de una relación no exenta de polémicas y malentendidos, editor), Valentino “siguió siendo un feroz competidor y competidor. Su nivel de competitividad siguió empujando a Honda y sus pilotos a dar lo mejor de él en la pista. . ” Esto no impidió que Rossi ganara, pero con Yamaha, incluso los Campeonatos del Mundo de 2004 y 2005. Ahora que su carrera está llegando a su fin, Honda “le desea todo lo mejor para comenzar una nueva etapa de su vida fuera de la pista”. . “