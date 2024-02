El gol en propia puerta de Thuram y Angelinho pone todo patas arriba en directo

18.51

45+4' – Fin del primer tiempo

Finaliza la primera mitad del partido. El Inter lidera por un gol Inmaduro (La posición de Thuram se considera correcta), Roma Reacciona y refleja Partido con goles Mancini y El-Shaarawyambos con asistencia Peregrinos. Los Giallorossi se adelantaron al final de la primera parte.

18.50

45+3' – Tensión en el campo

Lautaro desciende al área y estallan las protestas nerazzurri Dura reacción De los Giallorossi. Guida interviene para calmar los ánimos.

18.45

44' ¡Gol de la Roma! Al-Shaarawy avanza

Los Giallorossi completan la remontada y se adelantan A la cabeza: El lanzamiento de Pellegrini Al-Shaarawyque irrumpe en el área y arranca con el jugador izquierdo para poner el marcador 2-1. verano Le engañó un rebote en el palo y una doble asistencia de Pellegrini.

18.42

41'- Dybala responde

La reacción de la Roma al resultado de El Shaarawy Dybala Para un disparo en el área, justo encima del travesaño.

18.41

40' – Demarco lo intenta

Pase perfecto de Lautaro marcoque penetra e intenta gotear, que sale por el fondo.

18.39

38' – Fuerte lluvia en Olímpico

La lluvia arrecia en el campo y las condiciones para los jugadores empeoran complicado.

18.38

Mancini, dedicación tras gol

Aquí está la celebración Mancini tras el gol del 1-1 Con una celebración especial. leer todo

18.31

31' – Ritmo muy alto a estas alturas

El gol de la Roma ilumina el partido y el Olímpico: los equipos que ahora se retan en publico.

18.29

28' ¡Gol de la Roma! Mancini iguala el marcador de cabeza

Aquí la reacción de la Roma: Gran tiro libre Peregrinos Desde la distancia hasta el área ZurdoBuen remate de cabeza verano Devolver a los Giallorossi a la paridad. Dedicado durante la celebración a su esposa, Elissa, y a su hija, Bianca, que está a punto de dar a luz.

18.20

20' – Se confirma el gol y el Inter se adelanta

Guía Él no cambia su decisión: Red verificadaEmpezamos de nuevo con el Inter a la cabeza. Se considera que la posición no tiene ningún efecto. Hinchazónentra sigilosamente y conéctate con Roy Patricio En un momento Inmaduro.

18.19

19' – Guida va a Var

Consulta la red Acerbi: la situación es cuestionable Hinchazónmientras el director de carrera corría hacia la pantalla para evaluar su decisión.

18.18

17' – ¡Gol del Inter! Abierto Acerbi

De la evolución del saque de esquina El Inter abre el partido. Esquina Demarco, lukaku Cabecea largo pero el balón acaba en el área Inmaduro Quien salva con la cabeza y vence a Rui Patricio para ponerse en ventaja.

18.17

15' – Barilla lo intenta

Desde fuera intenta disparar. camillaLuego giró hacia una esquina. Otra emoción para Roma.

18.14

13' – Pavard es peligroso, Rui Patricio salva

desde la esquina bavard Penetra la defensa gyalurusiana y remata de cabeza, pero el portero lo detiene inmediatamente. Roy Patricio Luego venció al defensa nerazzurri.

18.08

7' – La Roma controla el balón

La actuación de los Giallorossi fue mejor en esta primera fase, aunque el Inter todavía no se ve avanzando.

18.02

1' – El-Shaarawy es inmediatamente peligroso

Potente disparo desde la frontal del lateral, tras pase de Lukaku, y verano Debe intervenir inmediatamente para evitar el objetivo. Un excelente comienzo para la Roma.

18:01

1' – ¡Empecemos!

Una vez finalizado el partido del Olímpico, sonó el silbato del árbitro: ¡El inicio del partido Roma-Inter!

17.59

Roma e Inter en el campo

Aquí estamos, los equipos en el campo: Está muy cerca del inicio..

17.57

Roma-Inter, Inzaghi sigue desde la tribuna de prensa

No estará en el campo. Simone InzaghiIncalificado, que ocupó su lugar en lo más alto de la tribuna de prensa.

17.55

Roma-Inter, dos invitados especiales en el Olímpico

Invitados especiales para el partido olímpico entre Roma e Inter: Spalletti, Pisaro, Mexis y el actor Alessandro Borghi Entre los invitados.

17.50

La diferencia en los vestuarios

Los calentamientos terminan antes del partido. Ya queda poco para que comience el desafío, mientras…olímpico Cantando mientras se espera el saque inicial.

17.40 horas

De Rossi: “Por eso elegí Hoesin”

De Rossi antes del partido: “Fue un partido emocionante, como lo fueron el primer partido y el último. Es una hermosa explosión de emociones fuertes, pero afortunadamente hay un partido para el que preparar. Estoy muy tranquilo. llorente Puede jugar, son jugadores importantes y ya ha estado fuera antes con el Cagliari. Los últimos días lo bebimos y lo vimos. Hoisin No está en la lista de la UEFA, preferí dejarlo jugar. Tengo mucha confianza en él, tiene una gran personalidad y una gran posición. Me alegro de que vaya a jugar. ¿Lukaku? Vi a un jugador muy tranquilo, como todos sus compañeros. Nos enfrentaremos a un equipo muy fuerte, que tiene virtudes y también algunos defectos. El fútbol me enseñó que todo puede pasar y eso se verá al final del partido”.

17.35

Los dos equipos estuvieron en el campo para calentar

al mismo tiempo, El calentamiento Los dos equipos en el Estadio Olímpico: Falta poco tiempo para que comience el partido.

17.30

Roma, aquí Smalling: en el banquillo con el Inter

Tras más de cinco meses de ausencia del defensa inglés Entre los convocados Se sentará en el banquillo. leer todo

17.25

Lukaku cambia su vida: qué hizo y qué hace ahora

El delantero que llegó a la capital optó por quedarse Lejos del centro de atenciónTodo lo contrario de lo que pasó en Milán. leer todo

17.20

Lukaku, el gran retador

Romelu Lukaku – Tres temporadas con el Inter entre 2019 y 2023, marcando 57 goles en 97 partidos en la Liga italiana – No ha marcado contra un equipo con el que jugó anteriormente en las cinco grandes ligas europeas desde el 25 de febrero de 2018, con Manchester United-Chelsea (victoria 2-1); Es más, si marca, el belga alcanzará las dobles cifras en nueve de los últimos 10 torneos que ha disputado.

17.10

Roma, precedentes contra el Inter

Los Giallorossi llegan fuertes a este partido Tres victorias seguidas. Pero contra el Inter, la Roma perdió Cinco de los últimos seis partidos En la Liga italiana, incluidas las dos últimas Sin registro. Sólo una vez en la competición los giallorossi perdieron tres partidos consecutivos ante los nerazzurri sin marcar ningún gol, entre 1988 y 1999, bajo la dirección de Nils Liedholm, Luciano Spinosi y Luigi Radice.

5 pm

Inter, entrenamiento formal

Inter (3-5-2): verano; Pavard, Acerbe, Bastoña; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Demarco; Thuram, Lautaro Martínez.

16:55

Amadeus sobre el partido entre Roma e Inter: “Lo veré”

La anticipación crece final de San RemoPero Mosul Amadeo Tenía otra idea en mente: Roma-InterEsto es lo que verá a pesar de los preparativos. leer todo

16:50

Roma, formación reglada.

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huysen, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

16:45

Roma – Inter, primer partido de De Rossi

Lea el comentario del director del Corriere dello Sport-Stadio sobre el primer gran partido del club De Rossi En el banquillo amarillo y rojo. leer todo

16.40

Roma-Inter, donde podrás verlo por TV y en vivo

He aquí cómo proceder, En vivo por televisión o transmisión en vivoPartido Roma e Inter. leer todo

16:35

Roma-Inter, Olímpico bajo la lluvia: la situación

Clima inadecuado antes del gran partido entre ellos De Rossi e Inzaghi:Y aquí están las fotos.