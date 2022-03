La gestión de la Juventus, Allegri y Vlahovic: hacia el banquillo con la Sampdoria, rumbo a la Champions y el “factor tarjeta” | primera página

Dijeron que la camisa negra y blanca podría pesarles los hombros. Dusan Vlahovic. Ellos dijeron. 13 minutos tardó en responder: su debut con gol ante el Verona. Y no fue casualidad, porque al Empoli le hizo dos goles y tocó el primer balón de su vida en la Champions League… ¿Sabes qué? he anotado. contra Villarreal. Desde que llegó a Turín siempre ha estado jugando, siempre jugando de inicio. Permanecer en el campo durante noventa minutos en todos los partidos excepto Turín y Spezia. También en la Copa de Italia, Allegri no se rindió en la clase 2000, mandándolo al campo contra el Sassuolo -asistente- y como exjugador de la Fiorentina.

Gestión de Doosan – Pero ahora Max está pensando en dejar que el delantero serbio recupere el aliento, la idea es darle un descanso en el partido con la Sampdoria y luego dejarlo en su mejor forma para el regreso de los octavos de final de la Liga de Campeones con el Villarreal. Vlahovic podría sentarse en el banquillo junto a Allegri, quizás entrando en carrera en caso de necesidad. Sin Dybala recuperándose de una lesión -que podría volver con el Villarreal- para el partido de Génova, el técnico despediría a la dupla Morata-Kane desde el primer minuto. Ojo también al factor tarjeta: Vlahovic está advertido y con otra tarjeta amarilla, se desencadenará la descalificación, La Juventus tiene a Sampdoria y Salernitana de cara al gran partido ante el Inter, y no descarta que el técnico quiera protegerle de posibles tarjetas amarillas en los dos próximos partidos a riesgo de no contar con él en el gran partido.

entrenamiento potencial – Por lo demás, la única duda en las últimas horas debe ser el lateral derecho: en el once inicial que probó Allegri en los últimos entrenamientos estaba Pellegrini, pero al final Max puede soltar a De Sciglio que se ha recuperado de un problema de rodilla. Se encamina hacia un 4-4-2 con Cuadrado y Rabio asomando en el centro del campo y la dupla Locatelli-Arthur en el medio, pero también podría convertirse en un 4-3-3 con el colombiano unos metros por delante y el ex-PSg apretando. Para hacer la mitad del ala. En el centro de la defensa, la dupla Rugani de Ligt se dirige hacia la confirmación, con Danilo Largo por la derecha. En primer plano, como decíamos, podrían jugar Morata y Kane. Y Velhovich, al menos inicialmente, se sentará en el banquillo.