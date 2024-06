Melania: Ibrahimovic, ya no hay vuelta atrás. Zirkzee no tiene por qué ser como Thuram y Taremi

La rueda de prensa de Zlatan Ibrahimovic de ayer fue exactamente lo que esperábamos. Cuando presentas un proyecto no puedes evitar hablar de él bien, muy bien por cierto; Ocultar dudas y posibles fallos. Cada vez que se introduce una nueva temporada, sentimos las mejores condiciones. Fueron palabras hermosas, con énfasis repetido en Las ganas de ganar: pero de las palabras hay que pasar a los hechosEstos son los únicos que estarán de acuerdo o no con Ibra. El rostro del sueco ciertamente tranquiliza a los aficionados rossoneri: y también por eso muchos ya habrán aceptado la selección. FonsecaNo es exactamente el sueño de los milaneses. Una elección poco ambiciosa, arriesgada, quizás interesante y, con suerte, exitosa.





Hablando de hechos tan esperados, sin un gran entrenador, Se necesitará un gran delantero centro. Todos sabemos que el Milan lleva mucho tiempo persiguiendo el sueño de Joshua Zarkazi: Quizás no sea un 9 real, él mismo se hace llamar 9 y medio, pero seguro El gran objetivo en el que todos están de acuerdo, Incluida la gran mayoría de los fans. Un objetivo casi declarado, cuyas negociaciones ahora salen a la luz del día. A estas alturas, el Milán no puede permitirse el lujo de no enviar al holandés de regreso a su tierra natal.. No puede darse el lujo de enfrentar lo que podría ser un fracaso abyecto: no puede, porque no ha traído un entrenador emocionante y porque proviene de procesos que parecieron tener lugar en el campo y luego se desvanecieron. Después de Thuram y Taremi, otra negociación fallida para una serie de televisión será inaceptable: Será difícil explicarle y hacerle tolerar en un ambiente que necesita confianza (las palabras de Ibra no son suficientes). El partido se desarrolla en el campo. ComitésLa dirección lo sabía desde el principio: Detenerse ahora y regresar sería una decisión equivocada, por decir lo menos. El tiempo se acaba y es hora de cerrar antes de que comience la Eurocopa de Zirkzee: el riesgo será que lleguen otros clubes y tal vez pierdan al holandés de pelo rizado y pies mágicos.

Nota al margen. La Fiscalía de la Federación Italiana de Fútbol cerró la investigación sobre el traspaso del Milan de Elliott a Redbird. Esto es sin duda algo positivo y, admitámoslo, también es inevitable: esperamos que la Fiscalía de Milán tome pronto la misma decisión. Desde este punto de vista, hay mucha tranquilidad en Casa Milán, la misma tranquilidad con la que quieren planificar la próxima temporada.