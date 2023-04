Mourinho en una conferencia tras Roma y Milán, revive la retransmisión en directo

20:47

Mourinho concluye la conferencia con curiosidad

Al final de la conferencia, Mourinho dio la bienvenida a todos y dijo: “Hola, voy a encontrarme con el Benfica”

20:43

Mourinho valora a los lesionados

“Se acabó la temporada de Karsdorp, Llorente creo que no lo veré más en el campo, Kumbula al 100% no lo volveré a ver, Smalling ojalá tenga uno o dos partidos, Gini es el más cercano y Dybala no, yo no”. No sé amigo, lo protegimos para que volviera, estaba en el banquillo pero no podía jugar por el tobillo, sigamos, yo llevo años como entrenador con el estómago lleno, ahora tengo que estar con un grupo extraordinario de jugadores. Belotti: no podía respirar, es otro lesionado. Brahim pidió un cambio, pero no lo quise quitar”.

20:40

Mourinho en la Juve

“Llevo muchos años en Italia, es normal. Cuando hablamos de justicia deportiva, espero que cuando esté fuera la gente pueda ir al banco porque me deben dos juegos y me dan dos juegos”. Paratici renunció. Pobre chico, se quedó sin trabajo y ahora puede volver a trabajar Juventus 15, número 15, otros 15… En mi opinión, siempre pensé en Juventus con +15, pero debo decir que Max anotó esos puntos en el campo. Pero eso es bueno, nos estamos divirtiendo”.

20:38

Lucha de héroes

“La lucha por la Champions es para los que han invertido mucho, no para nosotros. Estamos ahí por el gran trabajo de los jugadores, pero esa es su lucha, no la nuestra. Los jugadores son buenos, yo soy bueno incluso”. si nadie piensa. ¿Soy arrogante? Sí, pero estamos bien “Ahí se tienen que quedar otros, no nosotros. Lamentablemente, llegamos llenos de dificultades en la última etapa de la temporada, pero no importa. Vamos. Monza tiene 24 horas más para preparar el partido, y muchas veces nos pasa abrazando a mi amigo Don Adriano”.

20:36

Mourinho en emergencia en defensa

“El otro día bromeaba diciendo que si Svilar tiene que jugar, jugará, porque es bueno con los pies, pero sin importar las bromas, estamos realmente en problemas. Kumbula es la peor situación que existe, es feo”.

20:34

Mourinho en la rueda de prensa

El técnico de la Roma dijo en la rueda de prensa:Milán tenemos dos equipos, teníamos la mitad de ellos, no le tengo envidia a Pioli pero es la verdad. Los aficionados de la Roma se irán a casa orgullosos como yo aunque estén tristes por el resultado”.

20:25

Mourinho: “Es como perder dos puntos”

“¿Más dos puntos perdidos, o un punto ganado? Definitivamente son dos puntos perdidos”.

20:23

Mourinho: “Tomemos una defensa del equipo femenino”

“¿Incluso Kumbula Ko? El equipo femenino que ganó el campeonato hoy tiene un defensa central que solía jugar en el Bayern de Múnich, tal vez pueda jugar con nosotros”.

20:21

Mourinho: “Una plantilla increíble”

“Hay entrenadores que eligen la forma en que jugamos, eligen a los jugadores que quieren y tenemos que construir partido a partido con lo que tenemos. Me encantaría más decir que estos muchachos son geniales y ser el grupo que somos”. seguimos en esta situación y tenemos que luchar hasta el final”.

20:18

Mourinho: “Estoy más orgulloso que triste”

“Si solo hablamos de rendimiento y solo del Roma-Milán creo que es injusto para nosotros porque solo con lo que hemos construido desde el punto de vista de quiénes somos como grupo, solo podemos jugar un partido contra el Milán con todos. Las dificultades que enfrentamos. No somos un equipo con una plantilla rica, todos los jugadores pierden. Gran problema y hemos perdido mucho. Con todos estos problemas, luchar por el cuarto lugar va a ser increíble. esto me siento más orgulloso que triste. También obviamente triste porque tenía los tres puntos pero más orgulloso que triste”.

20:12

Las palabras de Mourinho esperan

El partido terminó hace unos minutos en el Olimpico. Todo esto sucedió durante el período de recuperación. Estamos esperando las palabras de Mourinho.

