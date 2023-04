Masters 1000 de Madrid: Nada que hacer Andrea Vavassori contra Daniil Medvedev

Andrea Vavassori en la foto – Fotografía Getty Images

andrea vavassori Se retiró en la segunda ronda del torneo. Masters 1000 de Madrid.

Después de pasar los playoffs y vencer a Andy Murray en su debut, los Azules se dieron por vencidos con él. Daniel Medvédev 3 del mundo con un marcador de 64 63 en 1 hora y 23 minutos de partido.

En el primer set del partido entre el italiano Vavassori y el ruso Medvedev, presenciamos una feroz pelea entre los dos tenistas. Vavasuri ha demostrado su valía.

Desde el primer juego, Andrea falló dos puntos de quiebre en el 15-40, pero no se dejó desanimar. El italiano siguió luchando, tratando de presionar al ruso, considerado uno de los mejores tenistas del mundo.

El momento decisivo del grupo llegó con el marcador de 4 jugadores. Vavasori tuvo otra oportunidad de ganar en el punto de quiebre, lo que le habría permitido servir para ganar el set. Sin embargo, Medvedev pudo recuperarse y mantenerse en sus entradas, llevando el marcador a 5: 4 a su favor.

En el siguiente partido, Vavassori tuvo la oportunidad de empatar el marcador y mantenerse en la contienda por el set. Desafortunadamente, Blue perdió el servicio de mala manera, concediendo el partido a 0 a su oponente. Esto resultó en una victoria de quiebre por 6-4 para Medvedev.

En el segundo set del partido entre Andrea Vavassori y Daniil Medvedev, el tenista italiano mostró valor y determinación, logrando salvar dos puntos de quiebre en el cuarto juego con un 15-40. Sin embargo, esta perseverancia no fue suficiente para frenar el avance del ruso Medvedev, quien supo aprovechar las oportunidades que le presentó su oponente.

En particular, Vavasori cedió su servicio en las etapas cruciales del set. Con un marcador de 3-4 a favor de Medvedev, el italiano perdió el servicio por 0, lo que permitió al ruso ampliar su ventaja. Medvedev no tuvo dificultad en administrar su servicio en este momento, mostrando una gran confianza y dominio del juego.

La capacidad de Medvedev para el saque también quedó patente en el último juego del partido, donde el jugador ruso puso dos mensajes demoledores, para lograr su victoria, con marcador de 6-3. A pesar de entrar en el último combate, Vavasori tuvo que sucumbir ante la aparente superioridad de su oponente, que supo manejar los momentos cruciales del encuentro con gran destreza.

ATP Madrid andrea vavassori andrea vavassori 4 3 Daniel Medvédev [2] Daniel Medvédev [2] 6 6 Ganador: Medvédev servicio desplegar Grupo 2 D. Medvédev 0-15 15-15 30-15 ingenioso 40-15 ingenioso 3-5 → 3-6 D. Medvédev 15-0 15-15 cañón 30-15 40-15 2-2 → 2-3 a. vavasaurio 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ingenioso 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Medvédev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 servicio desplegar grupo 1 D. Medvédev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 4-4 → 4-5 a. vavasaurio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 D. Medvédev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 cañón 2-2 → 2-3 a. vavasaurio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ingenioso 1-2 → 2-2 a. vavasaurio 0-15 15-15 30-15 ingenioso 40-15 0-1 → 1-1 D. Medvédev 15-0 15-15 cañón 15-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3 ASES 4

0 faltas dobles 4

42/56 (75%) primer servicio 35/56 (63%)

29/42 (69%) primer servicio punto ganado 27/35 (77%)

4/14 (29%) Segundo punto de servicio ganado 15/21 (71%)

2/4 (50%) puntos de quiebre salvados 3/3 (100%)

9 juegos de servicio jugados 10

8/35 (23%) puntos de devolución de primer servicio ganados 13/42 (31%)

21/6 (29%) 2 puntos devolución el segundo servicio ganado 14/10 (71%)

0/3 (0%) puntos de quiebre convertidos 2/4 (50%)

10 partidos de vuelta jugados 9

23/39 (59%) puntos netos ganados 16/22 (73%)

26 Ganadores 24

4 errores no implementados 7

33/56 (59%) puntos de servicio ganados 42/56 (75%)

14/56 (25%) devolución de puntos ganada 23/56 (41%)

47/112 (42%) puntos totales ganados 65/112 (58%)

221 km/h, la velocidad máxima es de 214 km/h

194 km/h La velocidad media del primer servicio es de 197 km/h

157 km/h La velocidad media del segundo servicio es de 166 km/h