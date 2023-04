Atletismo, ¡Nick Ponzio se retira! Anuncio repentino en las redes sociales

Un verdadero rayo del azul. atletismo italianoque se está preparando para el evento principal de 2023, es decir, yo Copa del Mundo en Budapest (Hungría) programado Del 19 al 27 de agostoFue sacudido por una noticia inesperada. Se refiere a Nick Poncio.

Bien, Especialista en lanzamiento de peso ítalo-estadounidense Anunció en su perfil de Instagram que Retirarse de la actividad deportiva. El nativo de San Diego de 28 años, ciudadano italiano desde el 15 de junio de 2021 (su bisabuelo era siciliano), decidió que dice basta, Confirmó en un extenso post que su última carrera será Drake Relays.

Una carrera en la que finalizó cuarto con un tiempo de 20.59dirigido por ryan crozier Con 22.42 (3 lanzamientos de más de 22 yardas y 3 vacíos), Punta Pimienta (21.45) y quien Chuck Inquichi (20.81). “Bueno, los rumores eran ciertos. Lamento informarles a todos que es con gran pesar que me retiraré involuntariamente del atletismo por tiempo indefinido.Las primeras palabras de la carta de Poncio.

“mañana [ieri, n.d.r.] Drakerelays probablemente será la última carrera de mi carrera. Esta no es mi decisión ni lo que quiero hacer, pero está fuera de mi control. Estaré haciendo un video para explicar completamente todo para que todos entiendan pronto cuando todo sea oficial. Actualmente estoy retirado del deporte y ya no es aceptable para mí competir a nivel profesional en el futuro previsible. Los últimos meses han sido muy difíciles para mí en muchos sentidos, y sin duda se nota en mi funcionamiento y vida diarios.“, el foco del atleta italiano.

“He perdido tantas cosas que alguna vez me hicieron sentir bien y bien conmigo mismo, y realmente ha sido el peor año de mi vida hasta ahora. Es realmente terrible lo que las autoridades han decidido hacer con los deportistas con las nuevas normas que han puesto en marcha para sancionar a los deportistas por pequeñas infracciones, pero sin importar las circunstancias ni las atenuantes. Lamentablemente, ya no importa lo que quiero o trato de hacer, y a ellos ya no les importa. Parecen preferir ver morir el deporte, descalificando a los jóvenes talentos, que verlo florecer. Ojalá pudiera seguir siendo el ‘showman’ para todos ustedes y hacer que disfruten viendo nuestro amado deporte con una sonrisa en la cara, pero por ahora el controlador dice que no puede ser así. Gracias a todos por todo. Espero que todos hayan disfrutado lo que tenía para ofrecer, tuve la oportunidad de hacer esto por un tiempo.Poncio concluye.

La conclusión es, como se mencionó, inesperada para el atleta que está con Zenware él se sentó leonardo fabri Continuó construyendo una lista de atletas de calidad, lo que se considera la victoria europea de Weir en el Campeonato Europeo Indoor de este año. Su carrera ha sido archivada, con un pico máximo el año pasado en el Campeonato de Europa al aire libre en Munich (Alemania) donde Ponzio terminó 4º con una escala de 20,98. También es justo considerar el noveno puesto en el Campeonato del Mundo de Eugene (EEUU) también en 2022 con 20,81.

Publicado en Instagram por NICK PONZIO

Foto: La Presse

