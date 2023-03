Osimhen: No hay otro lugar como Napoli, quiero quedarme mucho tiempo. Spalletti Gay | primera página

Víctor Osimhen, el delantero del Napoli, Publicó una entrevista extendida con Mics Deportes televisivos de élite Para comentar su aventura en la Serie A. Estas son sus principales declaraciones: “He tenido muchos problemas desde que llegué a Europa. En Alemania me operaron tres veces de la rodilla derecha. Luego un problema en el hombro que también requirió cirugía. Estas cosas por las que pasé me hicieron ser quien soy. Fue él hoy, luego cuando me mudé a Italia todo era diferente. Tuve Covid, una lesión en la mano derecha que me mantuvo fuera durante tres meses y fue un momento difícil. , pero siempre creí en mí mismo y sabía que volvería más fuerte.

A su regreso de las lesiones: “Todas estas cosas definieron mi carrera y mi vida. Supe cuando volví que podía cumplir mis deseos y silenciar a los que no creían en mí. La temporada pasada tuve una lesión grave en la cara, fue un mal momento. y nuevamente tuve que operarme. Fue duro para mí, pero me rodeé de mis seres queridos y eso me ayudó a sanar más rápido. Hoy estoy feliz de tener una máscara que me protege”.

Sobre su actuación actual: “Ahora estoy muy orgulloso de mí mismo, estoy acumulando números locos y eso es bueno para mí y para Napoli, mi equipo. Ahora estamos en la carrera para ser campeones y celebrar. Haré todo en los próximos partidos. para hacer realidad mis sueños, ¡no veo la hora! El Scudetto se hace realidad”.

Acerca de Spalletti: “Me gusta porque tiene la misma mentalidad que yo: no cree que se haya acabado hasta que no está hecho de verdad. Y lo ha llevado a todo el vestuario. Trabajamos más en los entrenamientos, como si tuviéramos que salvarnos. Eso es la clave, el secreto, la mentalidad de todo el equipo… Y los que como yo llevamos mucho tiempo en el Napoli, como Di Lorenzo o Mario Rui, tratamos de meternos en la mente de nuestros compañeros para hacerles entender lo que somos. por lo que hemos pasado en las últimas temporadas, dónde hemos jugado, cómo hemos vivido, qué es jugar y ganar aquí… Si el sueño empieza a hacerse realidad, podemos aspirar a ello, pero hay que hacerlo bien en el próximos partidos para convertirnos en campeones”.

Sobre el fan hit en La Spezia: “Ella pateó la pelota tan fuerte, no vio venir la pelota y la golpeó. Vi que era una señora, podría haber sido mi mamá, me sentí mal. Quería asegurarme que estaba bien, yo Quería mostrarme que lo sentía y me alegro de que aceptara mis disculpas. “Es normal cuando vas al estadio, pero lo siento mucho”.

En la bandera dedicada a Maradona: “Sí, he visto a un señor ondear esta bandera con mi cara en el estadio. Es increíble el apoyo y el amor que recibo de la gente, me lo demuestran todos los días. Nunca lo olvidaré. Me lo demuestran en todos los sentidos”. , con una canción, con una oración. Son cosas que nunca olvidaré”. “Cuando él ve estas cosas, solo digo que quiero hacer algo grande para recuperar todo ese amor. Busqué al tipo que tenía mi bandera”. Lo vi después de un partido con Atalanta, le di mi camiseta y hablamos un poco”.

Sobre la máscara protectora: “Se ha convertido en parte de mi identidad, junto con el cabello rubio. Se han hecho muchas iniciativas divertidas en Nápoles con mi cara, incluso mis compañeros de clase me envían fotos y videos. Es una gran sensación sentirse inspirado con esta máscara y estoy muy feliz. “Creo que me quedaré con la máscara para ellos”.

¿Nápoles como Lagos? “Napoli es una ciudad diferente, te da sensaciones completamente diferentes que en cualquier otro lugar. Cuando juegas allí, entiendes por qué muchos jugadores deciden quedarse allí por mucho tiempo: en Nápoles muestran un amor increíble y de maneras increíbles a los jugadores”. Nunca había visto algo así en mi vida. En la ciudad hay un mural enorme de Maradona y esto demuestra que cuando haces mucho por estas personas, las haces felices. Y puedes estar seguro de que siempre te apoyarán. “Cada vez que me lastimo o pierdo sus objetivos, siguen cantando mi nombre, no está claro. Estoy agradecido por el amor que me dieron. La única forma en que puedo pagarles es hacerlos felices en la cancha y hacer su sueño hecho realidad ahora. Haré todo”.