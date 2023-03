Retegui, debutó a lo grande. Inter y Milan son llamados: “Quiero jugar en Italia” | primera página

Italia está condenada Mateo Retigi. En la noche de Maradona, todas las miradas estaban puestas en un delantero tigrela apuesta Roberto Mancini Resolver el problema del gol y ciudadano 49 en la historia de la selección. La línea del 99 tuvo que esperar, una primera parte muy complicada por la falta de ayuda de los compañeros y el trabajo de Stones y Maguire. Luego parpadeaUn pase brillante de Pellegrini y un auténtico remate de delantero apagaron la primera aparición azulgrana. Pero el destino de Matteo no solo pasa por la selección, se habla de un futuro en la Serie A.

comunicar – Por otro lado, jugar en Italia está en los planes de Retigi, el propio jugador repetía a Sky Sports al final del partido: “No estoy contento porque perdimos un partido muy importante. Era importante que empezáramos ganando”. .. A pesar de eso, estoy contento con mi debut con goles”. “Hubo un poco de tensión al principio, pero me destrabé. Estaba esperando esta convocatoria y cuando me llamó Mancini estaba muy feliz , es mi orgullo. El entrenador me dijo que jugara tranquilo, que jugara en los espacios y que me divirtiera”. ¿futuro? Espero jugar en Europa en un futuro cercano o lejano, y también en Italia.. Pero hoy soy de Tigre y estoy feliz de usar esta camiseta”.

Inter de Milán y AC Milán – Llamadas de Retegui y respuesta de la Serie A, porque además de algunos clubes españoles, también están listas para moverse algunas empresas de la máxima categoría italiana. allá Roma Hace tres años tuvo la oportunidad de comprobar cuándo francesco totti Lo sacó de la fiscalía, ahora soy del Udinese pero sobre todo Enterrar Y Milán Eso es ver a Mateo, cedido en tigre pero es propiedad boca Juniors. Los rossoneri lo siguen desde hace tiempo, su perfil encaja con el perfil trazado de un futuro central: fuerte físicamente, joven y con perspectiva, alguien sobre quien construir un proyecto a largo plazo. Los nerazzurri han entrado y también tienen un as bajo la manga para jugar, es decir Facundo Coledeo Quien comparte vestuario de Tigre con Retegui y es un seductor para el club que está cedido y Boca, nuevo titular del carnet de delantero de la Selección. Quien ahora está celebrando la mitad de su primer gol, pero ya sueña con un futuro en el fútbol europeo y en especial en el italiano: En pruebas Maradona para el futuro.