Liga de las Naciones, España vence a Croacia en los penaltis y gana el título

Hay quienes ya han dejado una huella tangible en los últimos quince años, cuando estaban en la cúspide de su talento, y quienes merecen ser recordados con un trofeo por lo que han hecho recientemente. Sin embargo, el fútbol suele ser injusto y esta vez no lo es. Tras dos Eurocopas y el Mundial de 2010, España presenta también su tercera edición de la Nations League. Excelente Croacia, que no pierde sus ventajas, cede sólo ante los penaltis: pifia de Petkovic, que con su ingenio (un gol y un penalti) llevó a la selección de Dalic a la final ante Holanda, mientras Carvajal fue el marcador. Completa con una cuchara que vale una taza. La amargura persiste al ver a la generación dorada de los croatas alcanzar nuevamente un paso de la línea de meta y luego desmoronarse. Así sucedió en el Mundial de Rusia, donde perdió en la final, y en los partidos anteriores, donde terminó en el escalón más bajo del podio. Siempre un viaje honorable, pero siempre alguien más de fiesta.

Ambos entrenadores generalmente confirman el plan de partido para las semifinales. España cambió a dos hombres respecto al triunfo ante Italia, con Fabián Ruiz por Merino y Asensio por Rodrygo. Solo un nuevo evento para Croacia, el uso de Erlik en lugar de Vida, confirma a Perisic como extremo inferior. Los de Providence de la jornada anterior, Yoselo y Petkovic, parten desde el banquillo. Incluso la explicación sigue siendo en gran medida la misma: la selección de De la Fuente aumenta inmediatamente la presión sobre la primera construcción del rival y no es casualidad que las primeras ocasiones provengan de dos errores de la defensa croata. En el minuto nueve, Levakovic casi es pillado en un centro de Ruiz, el balón se va al poste y luego interviene Morata pero está en fuera de juego. Poco después, sin que Ehrlich hiciera caso al pase de su portero, Jaffe se acurrucó mucho en la frontal con la derecha que acabó en una ancha cabellera (12′). La formación de Dalic gana espacio a medida que pasan los minutos, beneficiándose de la intensidad del centro del campo con Modric desplazándose puntualmente hacia el lateral donde se desarrolla el movimiento. Sin embargo, los mayores riesgos surgen de las vías respiratorias. Destaca Laporte en un excelente rechace sobre Kramaric, directo desde la defensa. Media hora más tarde en cambio es Perisic, en continua proyección de ataque, quien pone en entredicho a Simon con dos cabezazos: el primero es bloqueado en dos tiempos, el segundo es menos astuto.

recuperación

No hay noticias de un regreso desde los vestuarios, ni siquiera en cuanto a lo que se pueda ver sobre el terreno de juego. El enérgico Perisic recorta por la izquierda y remata al ángulo más alejado, Juranović controla pero desde una buena posición remata demasiado y no acierta (51). Los españoles respondieron con Asensio escapando y Rodri de volea desde lejos, ambos desviados de la portería. Tras una hora de juego, a Dalic y De la Fuente se les ocurre la misma idea: por un lado Petkovic entra con Croacia que se convierte en atacantes por el medio, por otro lado Morata y Pino dan paso a Joselo y Ansu Fati que mantiene su tridente. En el minuto 75, Levakovic salió con valentía a adelantarse al lateral azulgrana, tratando de sorprender Ruiz con un cabezazo que no se fue muy lejos desde la escuadra. En el minuto 84 España tenía el balón que podía merecer el título de la Nations League: Merino Fati pegó en el área, su disparo desde corta distancia cabe en el córner pero el omnipresente Perisic lo esperaba sobre la línea y le quitó el peligro. El empate es fijo y se hace necesaria una prórroga. Los equipos están bastante cansados, pero España también puede contar con la gran calidad de sus suplentes. La única situación reseñable es el giro de Dani Olmo en el minuto 108, que providencialmente desviado por Sotalo en el centro del área.