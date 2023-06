Inter, Chelsea abrió la puerta a Koulibaly. Y la Media Luna está tratando de entrar | primera página

La estancia de Kalidou Coulibaly en Londres puede durar más de lo esperado. Después de una sola y decepcionante Al vintage chelseaEl central senegalés ha vuelto al mercado. Gracias a las idas y venidas de Stamford Bridge y estar hacinados en el lateral trasero, yo Blues abrieron en Asignado de ex Nápoles.

Bombardeo aéreo – Los primeros planes de estudios no se hicieron esperar, y en la intervención de Londres, Ausilio preguntó al Chelsea por la posibilidad de negociar con Koulibaly tras la vuelta de Lukaku al Milán. a prestar, lejos de la voluntad, de momento, de vender al jugador del club inglés. Por eso se devolvió al remitente la primera propuesta nerazzurri. Pero hay un tiempo y las partes se negarán Muchos acuerdos están en juego entre Milán y Londres: de Onana a Lukaku, incluso a Barella.

Arábica – Se dijo que hay un tiempo, así como una voluntad El jugador que habría puesto un regreso por la puerta grande a Italia en lo más alto de su lista de deseos. Pero también hay otros silbidos, y son atractivos. Valle del súper agente Ramadán Está empezando a moverse y tiene que traer actuaciones a Londres estos días. de la Península Arábiga. En el poderoso Kaleido Luna creciente Quién decidió ir de compras a Chelsea: Primero Lukakuentonces Coulibalí Así también quién esun portero que tiene las peticiones en Francia de su lado.

proceso perfecto – La llegada de KK tendrá toda la parafernalia de la operación del Inter estos días: Precio bajo, fiabilidad garantizada y rendimiento garantizado. Ya en enero pasado los nerazzurri hicieron algunos intentos por arrebatárselo a la competencia en completo desorden Skriniar. Ahora que el eslovaco se ha ido y será necesario reemplazarlo adecuadamente, el nuevo intento no debería sorprender. El trabajo es complejo, pero no imposible. El nodo principal es compromiso Del jugador que fue comprado hace un año vs 40 millones, Y que a la vuelta no se beneficiará del decreto de crecimiento. En resumen, necesitamos encontrarnos: o Coulibaly renuncia a algo o el propio Chelsea aporta el salario. Empezaron los juegos.