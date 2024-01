Había sido hospitalizado después de enfermarse.

Todos lo amaban. Durante siglos fueron güelfos o gibelinos, desde los años del fútbol hasta Mazzola o Rivera, bianconeri o Granata, Roma o Lazio, la voz diabólica de Callas o la voz angelical de Tebaldi, Lorena o Lollo, el águila Coppi o la nariz. de Albertalli. Y no él: Luigi Riva, conocido como Gigi, natural de Legiono, provincia de Varese, en la profunda Lombardía. No creerás que no era de Cerdeña. Gigeriva, murió a los 79 años, de un tiro en el corazón en su ciudad natal. Cagliari. Él, Gigireva, fue a esa isla que, dicen, vio por primera vez desde arriba mientras iba a jugar a Sevilla con una selección juvenil y preguntó qué era y dijo: “No viviré allí”. , en cambio, quería vivir allí (y morir ayer) y esa camiseta azul cuando era adolescente era su verdadera piel que todos los fanáticos amaban.

Consistencia y lealtad, todos lo amaban.

Sí, el título de Serie A del Cagliari fue un milagro, ya que se exhibieron algunos de los logros masculinos, la gloria suprema del “Rumbo di Thunder”, como lo llamaba Gianni Brera, no del todo como el Abbatino Rivera de aquellos años. Era un torneo que todos admiraban, porque el enemigo vecino no lo había ganado. Pero la camiseta azul, los 35 goles en 42 tiempos son su récord, los goles en los que desató su poder y su ira, su infancia miserable y su nueva gloria, el niño que fue que negó su autógrafo a algunos héroes, que nunca negó un una sola cosa y luego nunca me tomé una selfie. Cuando los gustos y las herramientas cambiaron. Y cuando el fútbol cambió. Riva no fue uno de esos héroes que perseguían el dólar en su tiempo y de los que en nuestro tiempo se sienten atraídos por el oro negro como una urraca se siente atraída por el oro real.

no él. Ni siquiera hizo en cine ese Francisco de Asís que le sugirió Franco Zeffirelli, no como ahora que los encuentras en una sitcom, en una serie, en un anuncio, en un clip. Él, “Rombo di Tono”, fue como mucho el héroe del documental de Riccardo Milani, que lleva el cielo en el título y todavía late el corazón, como lo hacía Gigi cuando el balón estaba al alcance de la portería, ¡y qué disparo! Incluso se rompió las piernas más de una vez: algunos oponentes se las rompieron, otros lo vieron desplomarse en el césped y todos escuchamos los gritos. Justo cuando todos sentíamos “no”, le dijo a la Juve, la Juve abogada, la Juve dirigida por Boniperti, “la carrera principal” de aquellos tiempos. Sin embargo, el niño que dejó Legiono flaco y triste supo resistir y dejar ganar su amor por el fútbol, ​​por esa tierra de Cerdeña que no le pertenecía al nacer pero en la que se encontró, tímido, silencioso, tan amado. Sin embargo, abandonó para salvar su vida aquella tierra y aquel pueblo en el que se sentía protegido y defendido, y se refugió allí, que estaba acostumbrado a socavar las defensas. feliz.

Luego, cuando su cuerpo y sus músculos estaban muy dañados, permaneció en Cagliari y Cagliari hasta el descenso (el mandato de Manlio Scopinho ya había terminado), y nunca permaneció como un extraño para el equipo azul que lo convirtió en un héroe para todos, porque esto era La Italia de Ballonara, es decir, toda Italia, se unió, más de lo que logró incluso otro hombre de la isla, Giuseppe Garibaldi.

Llegó a ser entrenador de Italia, Riva, y siempre fueron campeones del mundo, a veces perdidos quién sabe por qué (las noches mágicas que encantaban), pero a veces, en cambio, inolvidables, una para todos “El cielo sobre Berlín”. Riva siempre hablaba poco, aunque quién sabía cuánto tenía que decir: abrió de par en par la puerta del rival y eso fue suficiente, y luego el resto fue su mundo. Dijo que había pasado una velada en Génova con Fabrizio De André, otro sardo por espíritu y elección, y que habían estado mucho tiempo en silencio, tal vez fumando, y luego ellos, que sabían hablar sin parar jamás. DeAndre le regaló una guitarra y Gigi le regaló una camiseta. Nos dieron sentimientos a ambos. El resto son números, participaciones, goles y trofeos. Pero las emociones no tienen esto en cuenta. Era zurdo: buen pie en cuanto a corazón.

