Abierto de Australia, Brittney vence a Alcaraz en el desempate por el quinto grupo

sin fin Mateo Berrettini: Supera al español Carlos Alcaraz al alcanzar la segunda ronda del Open de Australia y se une a Banatta y Fognini en el ranking de los mejores italianos en llegar a los octavos de final (8). Roman se impuso después de 4 horas y 10 en la súper entrada final: 6-2, 7-6, 4-6, 2-6, 7-6. “Tuve suerte de ganarlo: a la edad de Alcaraz no tenía ni puntos ATP…”. Bueno, todo termina bien: Matteo Berrettini ahora enfrentará a otro español, Pablo Carreño Busta, que venció al estadounidense Sebastian Korda 6-4 7-5 6-7 (6) 6-3. Pero hay mucho que decir sobre este partido.

¿Cosa? El hecho de que el diablo del tenis está en los detalles. Entre líneas, hay que sumar. ¿No fue Adriano Banata quien afirmó que el diablo inventó el tenis? Y Sigmund Freud no tendría nada de qué quejarse, al contrario: podría suscribirlo y confirmarlo.

Mathieu, prueba de una gran madurez por Claudio Giwa 21 de enero de 2022





Muchos juegos en coincidir

el partido Berrettini-Alcaraz, la tercera ronda del Abierto de Australia, fue un episodio sistemático: el primero, el italiano, juega un partido perfecto. Con cuidado y sin manchar. Liderando dos sets (6-2, 7-6), parece confiado. El otro, un español novato que ha cambiado de apariencia, que se parece a Nadal desde el principio con una camiseta sin mangas y músculos de gimnasio, maldice, ronca, sufre de una incapacidad para convertir el marcador.

¿Y luego? Un juego, tres minutos (aún menos). Tres, cuatro tiros. Algún intercambio equivocado y todo cambia. completamente. Expliquemos la situación: Brittany, como se mencionó, lidera dos grupos a cero, y en el tercer grupo lidera 4-3. Alcaraz está de turno, pero Brittney consigue dos puntos: 0-30. El español pierde el primer balón, la oportunidad es codiciosa, pero el italiano es codicioso, y el ganador intenta y falla dos respuestas. Alcaraz se pone 4-4 y aquí en Bretaña hay un poco de decepción. Una cosa simple, pero cambia el equilibrio. Quita esta seguridad. Infunde confianza en el idioma español. Suficiente para obtener el descanso y establecerse de inmediato. Y tomemos la inercia del juego, porque psicológicamente todo ha cambiado radicalmente.

Brittney fue noqueada en el cuarto…

Los hechos del cuarto grupo dicen: Brittany ha caído moralmente: no puede aceptar que el juego se salga de control, debe explicar, comprender y asimilar lo sucedido. Y se lleva todo el set, con la esperanza de resetear el quinto y decisivo set. ¿Dónde espera beneficiarse de esta experiencia? Ya ha vivido momentos (Matthew también vivió una final y una semifinal de Grand Slam, ¿no?).

.Pero el quinto es otra historia.

Y luego, no hay tiempo ni para empezar de nuevo y luego otro episodio que altera el estado de ánimo: un golpe de derecha para jugar en una carrera de Berrettini, el pie perdiendo su apoyo, el tobillo derecho que no puede soportar el peso del gigante, la caída que parece devastador, pero es más visible. Melbourne se parece a Turín, pero esta vez no es tan grave. No físicamente, por supuesto. Era solo el segundo partido del quinto grupo. Pero no hay lesión, y ahora en la cabeza de los tenistas conviven las ganas de ganar, el sano odio deportivo, la duda sobre el alcance del golpe, la integridad física. Ambos. Efectivamente, el partido se convirtió en una cuestión de tensión, y el sexto partido -con Alcaraz sacando- es el mantra: más de seis minutos, tres veces por ventaja antes de que llegue el turno del español. Pero con nervios se sobrevive, y este es el supergolpe, con 10 puntos, que premia la fuerza y ​​la experiencia de Matteo Berrettini.

Nada que hacer por Sunego y Camila Giorgi. Osaka también ha sido eliminada

Nada que hacer en su lugar Lorenzo Sonego: El turinés de 26 años, clasificado 26º de la ATP y 25º del ranking, sucumbió tras cuatro sets ante el serbio de 22 años Miomir Kekmanovic (nº 77), que tuvo un volcado ya desde el otro azul en la primera vuelta Salvatore Caruso (nacido en 146). Puntuación: 6-4 6-7 (8) 6-2 7-5, tras 3 horas y 22 minutos de juego. Camila Giorgi también se está graduando. Marchigiana, que ocupa el puesto 33 en la clasificación, superó a la líder mundial Ashleigh Barty en dos sets 6-2 6-3. Giorgi, la única tenista italiana que quedaba en la carrera, estaba en su décima aparición en Melbourne cuando llegó a la tercera ronda por cuarta vez. La campeona saliente Naomi Osaka también estará ausente: la campeona defensora perdió 4-6, 6-3, 7-6 ante la estadounidense Amanda Anisimova. 60 del mundo.

También Nadal y Zverev en octavos

En el cuadro masculino no faltan algunos de los jugadores más esperados. El español Rafael Nadal, 5° del mundo y sexto del ranking mundial, rompió su boleto a los octavos de final (15° vez en su carrera en Melbourne) superando al ruso Karen Khachanov, No. 30 de la ATP y 28 del ranking, con un marcador de 6-3 6-2 3 -6 6-1 tras 2 horas y 50 minutos de juego. Sin problema también para el alemán Alexander Zverev, No. 3 del mundo y del cuadro: El campeón olímpico pasó de la tercera ronda con una victoria por 6-3, 6-4, 6-4 sobre el moldavo Radu Albot, No. 124 ATP, llegando. de los playoffs. El alemán de 24 años, que aún no ha perdido un set, jugará un lugar en los cuartos de final con el 14º sembrado canadiense Denis Shapovalov, quien ganó 7-6 (4) 4-6 6-3 6-4 en American Riley Opelka Day, nº 23 de Siembra. El sembrado 17 de Francia, Gael Monfils, también continúa su carrera en la primera ronda del slam de la temporada, en Melbourne Park Cement, derrotando al chileno Christian Garin, No. 16, por 7-6 (4), 6-1, 6-3 en el marcador.