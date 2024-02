Estado no encontrado

kafir Una situación que no existe. Janic terminó injustamente en el banquillo de los acusados ​​por violar la ley de redes sociales. ¿Su terrible error? No dedicar un pensamiento general a la histórica victoria de Yasmine Paolini en… WTA 100 en Dubái. Es un crimen imperdonable para quienes, lamentablemente, muchos viven de las redes sociales y creen que este es el mundo real. No tenerlo es un delito, un error. Pero el mundo del pecador es otro mundo. Las redes sociales no son parte de su vida, o casi ninguna. Lo usa, pero con mucha moderación. Lo explicó muy bien en la rueda de prensa celebrada en Roma tras su logro en el Open de Australia. “No me gustan las redes sociales (palabras pecaminosas) porque esa no es la realidad. Quizás hoy me siento mal, lloro, pero luego subo una foto feliz a las redes sociales. Me respeto mucho, pero me alejo mucho de las redes sociales. “Intento usarlas muy poco, vivo mejor sin las redes sociales y seguiré haciéndolo”.