Milán, este es el mejor Leao: con 86 balones tocados

Se tocaron ochenta y seis bolas. Podemos empezar desde aquí hablando de la velada de Rafael Leao. Para un delantero, incluso para un extremo, es enorme. Para aclarar: la última vez que jugó 90 minutos, contra el Napoli, fueron 47 minutos. Empecemos por esta cifra, que también es su récord de la temporada, porque demuestra lo implicado que estuvo Rafa en el partido, pero esta vez hay que ampliar el debate de inmediato. Es decir, cuántos Liao hay dentro de esta pendiente. En las próximas semanas se revelará si el partido de esta noche servirá como punto de inflexión entre el viejo Rafa y el nuevo, pero dos cosas son absolutamente seguras. Primero: Este es uno de sus mejores partidos desde que llegó a los rossoneri. Segundo: aquí no estamos hablando de desempeño como un fin en sí mismo, por lujoso que sea, sino de una actitud general. En resumen: Leao era esta vez el líder indiscutible del Milan. Lo tomó de su mano con sus golpes y lo empujó hacia el alma con su acercamiento. El equipo saca energía de él. Empujó a sus compañeros, invitó a la afición a empujarlo con grandes gestos, disparó cuatro veces, centró ocho y ganó once duelos (de dieciséis).

Enfermo

—

Sin embargo, más que una simple noche de números, es una noche de crecimiento. En busca de esa continuidad y esa madurez integral que siempre ha sido intermitente, y que hasta ahora le ha mantenido alejado del club de los mejores jugadores. Los que saborean la idea de ganar el Balón de Oro, algo que ya ha dicho que está considerando. Y es cierto, porque las ambiciones no deberían tener límites cuando tienes 24 años y tienes talento. A quienes, antes del partido, le preguntaron por qué Rafa a veces no es lo suficientemente malo de cara a la portería, Pioli respondió así: “Es algo que tiene que buscar en sí mismo, pero lo hace”. Liao descubrió algo esta vez, y el verdadero trabajo ahora era no dejarlo escapar. Y no hablemos de los goles, son una pasada. Pero de todo eso Rafa demostró esta noche. Sólo una observación, que le dirigimos otras veces en situaciones similares, porque es reincidente: un gol como este no merece una celebración polémica, sino una celebración sincera y sin rencores.