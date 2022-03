Gestionar lo inesperado, la verdadera carencia de Juventus Allegri

Casi veinticuatro horas lejos de latidos Consumismo en el Allianz Arena, hay muchas preguntas que hacer juventus. Entre las muchas lagunas que mostraron anoche los bianconeri, destaca una en particular: Incapacidad para hacer frente a lo inesperado..

Un rasgo que siempre ha sido destacado por Allegri, pero que no parece pertenecer, al menos no todavía, a once entrenadores por un entrenador toscano.

La Juventus ha demostrado su valía Incapaz de responder a las perturbaciones. Productos de un partido para determinar la volatilidad es un eufemismo.

juventusvillarreal

La vieja respondió al obstáculo de la primera mitad, que jugó bien pero terminó empatada 0-0 con decepciónempiezas a andar por las ramas y eliges uno Manejar la pelota tímido.

Demasiado tímido, especialmente si el oponente casi se niega a jugar en su propia mitad.

Otro evento inesperado se puede encontrar enLa posición de los chicos entrenados por Emery. Nadie espera que los españoles jueguen así la primera parte de la segunda mitad, amantes de la posesión del balón y la defensa alta que poseían una noche. decidí esperar Esperando entrar en el nuevo campo de fuerzas.

Y aquí, Allegri probablemente no la quiere. Todos los que estaban sentados en el banco tenían que hacer algo más..

Si la única solución que queda, ante ese complot táctico, es Disparo fuera de la caja (Como muestran primero las conclusiones de Rabio, luego de Cuadrado), un Entrada anticipada de Dybala y Bernardeschi Puede ser – la condición es imprescindible – da un punto de inflexión.

los objetivos aceptadosel tercer evento inesperado del partido, vio la reacción de un equipo que aún no está listo para competir en ciertos niveles.

Es inaceptable desperdiciar 15 minutos de juego de esta manera, lo que habría sido suficiente para resolver un rompecabezas difícil pero no imposible.

Juventus, por otro lado, es colapsadoSe entrega en manos de un oponente despiadado.

Y así, hoy, Cuenta la historia 0-3.

hablar sobre Villarreal en cuartos de final.

La Juventus nos cuenta Seco e inesperado quien anotó. en Puerta equivocada.

Muelle Francesco Vicchiotti