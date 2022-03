Roma, Abraham en la Historia. Ya es un derbi: Mourinho provoca a Sarri

allí Roma Logró igualar 1-1 con Vitesse Y volar a cuartos Liga de la Conferencia. El protagonista en el juego otra vez. tammy abrahamautor del gol del empate al final, y otra para los Gelorossi y el delantero inglés.

Roma, Abraham está genial en la conferencia de liga

Después de un comienzo silencioso, tammy abraham Explotó y ahora es certero en el área penal. El delantero inglés anotó 13 goles en liga Es el mejor goleador de este Liga de la Conferencia Con siete goles. Único harry rey (22) Marca más goles que D. delantero Roma Entre los jugadores ingleses del Big Five europeo en todas las competiciones 2021/22.

Roma y Abraham igualan a Batistuta y Montella

No solo, Ibrahim con una meta Vitesse Coincidencia de dos leyendas Roma Quién ganó el Scudetto 2001 en los Giallorossi: Batistuta Y el Montella. Con 21 goles en su haber, el ex del Chelsea ya anotó los mismos goles que el argentino y la cometa en su primera temporada, pero está claro que el jugador inglés aún podría mejorar esa estadística.

Roma, Mourinho se burla de Sarri y Lazio

Ibrahim El protagonista en el campo, Mourinho Fuera de. El técnico portugués analizó el partido contra el portugués en Sky Sports Vitesse: “Nunca pensamos en defender el marcador, lo preparamos para ganarlo como siempre. El juego siempre me ha parecido de alguna manera controlado, el gol es un logro con la zurda. Vitek. Solo tuvimos problemas cuando perdíamos el balón, de lo contrario no habría riesgo. No quiero decir que merezcamos el 100%, pero en general no robamos nada”.

Luego Mourinho Desatar, provocar yo veré y el Lacio Antes del derbi: “Al final alguien se va a casa y alguien sigue, eso es normal. Tenemos límites en varios niveles, pero si en el pasado alguien señaló nuestros defectos, el foco ahora está en nuestra capacidad para resistir la presión. Nosotros no hemos perdido en unos diez partidos, hoy nos arriesgamos, y ellos habrían jugado su juego explotándolo en la prórroga, pero seguimos nuestro propio camino. Me alegro de haber superado la ronda, y estoy menos feliz porque jugamos tantos jugadores que también estarán en el campo contra la Lazio, que ahora fuma cigarrillos. yo veré“. Roma–Lacio Ya ha comenzado, como siempre antes.

