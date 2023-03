“¡Os cuento el secreto de este equipo! Spalletti es excepcional, Caffarra gana el Balón de Oro”

Víctor Osimhen, El delantero del Napoli, recibió en Roma el Premio de la Prensa Deportiva Extranjera. Hoy se le entregó el galardón y habló en rueda de prensa: “Hay grandes líderes en este club. Kavara es un chico excepcional, inmediatamente pensé en él en pretemporada y todo el mundo lo quiere en el vestuario, no sólo por lo que hace en el vestuario pero también por lo que hace en el Exterior, creo que puede ganar el Balón de Oro en los próximos años, ojalá pueda darle la gloria al Napoli. Hay una gran solidaridad entre nosotros, Spalletti también es excepcional y esa es la razón principal por la que estamos haciendo esta temporada. Debemos seguir así”.

¿Qué pizza y qué pizzería prefieres en Nápoles? “Hay muchas pizzerías en Nápoles y todas son buenas. He probado muchas y la pizza es muy buena en todos lados”.

en Spalletti: “Desde su llegada ha sido importante para mi desarrollo y la superación de mí mismo. Recuerdo que inmediatamente me habló y me dijo que sería muy importante para este equipo. Tengo que decir un gran ‘gracias’ a él, si estoy jugando como senior también es gracias a él, por las mejoras que he tenido gracias a él. Espero seguir así. ¿La máscara? Por ahora la seguiré usando para protegerme. mi cara.”

¿Has tenido otros ídolos además de Drogba? “Crecí viendo a Drogba como un ídolo, gracias a mi hermano, y me ayudó mucho porque veía muchos de sus partidos. Incluso en los momentos difíciles. También me inspiré en Lewandowski y Eto’o, me gustaría alcanzar su nivel hoy”.

Ya he jugado en tres de las 5 mejores ligas europeas. ¿Tiene ambiciones de ir a la Premier League? “Jugar en una gran liga es muy bueno para mí. La Premier League es la liga mejor y más fuerte. Ahora estoy en la Serie A, pero también estoy trabajando duro para jugar en la Premier League algún día. Pero ahora pienso sobre este momento y jugar en la Serie A, que es una liga muy complicada en la que es difícil jugar, y hay un fútbol diferente, con mucha intensidad. La afición es fuerte y te da mucho cariño. Y apoyamos mucho… En cuanto a la afición, no hay mejor liga que la italiana”.

¿Cómo se siente ser un símbolo de la ciudad de Nápoles, donde el fútbol es tan importante? “Cuando llegas a Nápoles, como futbolista, te enamoras aún más del fútbol. Porque la gente dedica su vida al fútbol, ​​a apoyar al equipo de la ciudad y eso te hace entender que tienes una gran misión para esta gente. Estoy muy feliz y quiero darles algo para recordar. Llegué en un año 2020, inmediatamente me mostraron mucho amor y quiero premiarlos en la cancha dando lo mejor de sí. Todos aquí son excepcionales, desde el presidente al entrenador, al equipo. Todos tenemos la oportunidad de convertirnos en íconos de esta ciudad”.