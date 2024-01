“Soy cercano a ti, pero defiendo a la ciudad, al club y a la afición”.

Publicación en Instagram del portero friulano: “Alcemos todos la voz: no al racismo”

El portero del Udinese, Marco Silvestri, se ha sumado en las últimas horas a la larga lista de denuncias de abusos racistas contra Mike Maignan., en el banquillo el sábado por la noche. El portero condena el racismo, pero al mismo tiempo defiende al club, a la ciudad y a la parte sana de la afición friulana (la gran mayoría). Querido Mike, te escribo… como colega y, sobre todo, como ser humano. Estoy contigo en lo que pasó. – Leemos en el post en Instagram – Les escribo para decirles una vez más que llevo tres años defendiendo la portería del Udinese y También siento el deseo de defender esta ciudad, este club y esta afición.. Defender a los que realmente aman el fútbol. Querido Mike… ¡mantente fuerte! Con respeto y cariño hacia el colega y sobre todo hacia el ser humano.

“Marco.”



Údine

