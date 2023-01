Tienes que irte de Roma. Redada de fans en Casale Balocco

“Nos queríamos mucho” entre Niccolo Zaniolo y el Roma Él sabrá que (no feliz) el día termina a las ocho de la noche. Incluso si el “fin” llega a la prórroga para el mercado de invierno inglés, que cerrará a medianoche en comparación con el mercado italiano. Lo cierto es que si el talentoso joven de origen ligur no abandona la casaca amarilla y roja, el clima de odio y amenazas que estalló en la ciudad contra él puede presenciar una escalada adicional y peligrosa. Porque ahora entre el delantero de 23 años y la gente de ‘Magia’ hay una ruptura total.

disputar

Pancartas, persecuciones e intimidación: Domingo por la noche bajo la casa de Zaniolo a casale palocco, una zona residencial entre Roma y el mar, se presentaron los Ultras. Emboscada: El chico fue abordado en la calle, perseguido por un coche, y amenazado, incluso de muerte, hasta el portón de su casa: «M…, te tienes que ir. Si perdemos en Nápoles es por tu culpa», una de las frases repetidas con las inevitables consignas odiosas y machistas contra la madre. Era la 1.25, el atleta, asustado, llamó al 112, no sea que la situación se agrave: «Aquí hay fans agazapados insultándome». Cuando llegó la policía, los Ultras, de unos quince años, ya se habían ido. Esa misma noche apareció una pancarta frente al polideportivo de Trigoria: “Lejos de los hombrecillos, cobardes y explotadores de Trigoria…”. Más temprano en el Ponte degli Annibaldi, a tiro de piedra del Coliseo, la afición alzó: “¡Zaniolo es un traidor M sin honor!”. En definitiva, una inequívoca serie de llamados de la Curva Sud a no pisar más el terreno del Olimpico como titular.

Uno de ellos vino del club Giallorossi firme condena a “todas las formas posibles de violencia” contra su No. 22. Su hermana, Benedetta, lo defendió en las redes sociales: “No se necesitan palabras, solo mucho dolor para ti”. Por otro lado, la madre publicó una imagen de un escrito ofensivo en Instagram, comentando: “Me parece un poco exagerado el surgimiento de este odio”, en una polémica con la empresa.

Se ha ordenado a agentes de la Comisaría de Ostia que vigilen las inmediaciones del domicilio del joven futbolista, aunque Zaniolo decidió ayer abandonar la capital abandonando los entrenamientos. Trigoria también está bajo vigilancia, a la espera de los resultados de la campaña de fichajes y de dónde sea llamado el atacante de todos modos.

el odio y el amor amor y odio Y como en todo contacto que termina, supuestas infidelidades e intereses económicos mandan a los tribunales, evaporando o realizando millones de euros entre venta y nueva llegada. Luego están las palabras que no se dijeron, las promesas incumplidas y defraudadas. contrato entre Zaniolo Y Roma expira oficialmente en junio de 2024. Mientras tanto, no hay señales de renovación, mientras que la primera parte del torneo pasa para el jugador sin glorificar a su afición que hace solo unos meses -eso fue en mayo de 2022- habría lo aclamó por un gol Ganar la Liga de la Conferencia. Nos queríamos mucho.

la multa

José Mourinho Dejó en rueda de prensa que Zaniolo quiere irse. Se niega a marcharse a la Spezia-Roma (por este comportamiento recibirá una multa del club). El presidente ejecutivo, Thiago Pinto, dice que estaba sorprendido por la decisión de Nicolo. También porque hasta ese momento no había llegado ninguna oferta oficial por la Roma en el mercado de fichajes. Inmediatamente después del jugador de 23 años, el AC Milan podría haberse unido, pero el trato no se concretó. Bournemouth, un equipo inglés de bajo perfil, está dando un paso al frente. La propuesta es atractiva: aproximadamente 30 millones beneficiarán a la compañía de forma inmediata, aportando liquidez beneficiosa para nuevas operaciones de contratación. La posibilidad (archivada íntegramente anoche, mientras el Leeds se adelantaba), sin embargo, no agrada a Zaniolo, que rechaza la oferta realizada por el remitente. En ese momento estalla la ira de la afición, empeñada en encerrarlo. por cualquier medio.