Skriniar, sin reinicio del PSG. El mercado está cerrado al Inter, pero desde París…

La esperada reanudación de los franceses no le llegó al defensa eslovaco, que se quedará en el Inter hasta final de temporada.

No hay relanzamiento del PSG, por lo que Milan Skriniar debería quedarse en el Inter hasta el final de la temporada. Pero hoy es el último día en el mercado de fichajes y todo puede pasar.

“El Inter y el PSG no llegaron a ningún acuerdo sobre el Milan Skriniar. Es más: el relanzamiento que esperaba el club de Chang no vino de París. Tanto es así que los propios nerazzurri a última hora de la tarde dejaron navegando el mensaje del ya cerrado mercado. y uno Entonces Skriniar estaba destinado a quedarse en Milán. Pero así es el mercado, y la prudencia nunca es suficiente. La certeza puede desaparecer en unas pocas horas, y las ofertas que no están claras durante una llamada telefónica pueden reabrirse. Así, hasta las 20.00 horas -quizás unas horas menos, teniendo en cuenta el compromiso en la Coppa Italia ante el Atalanta- es justo para mantener vivo cualquier escenario”.explica La Gazzetta dello Sport.