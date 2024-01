La hora oficial hace feliz a Italia, como la ves por televisión

En cuanto a Sinner, figura entre los favoritos para ganar el Melbourne Slam, aunque ya hayan pasado los segundos cuartos de final. Campeonato Abierto de Australia Vuelve a escribir algunos récords del tenis italiano (es el cuarto italiano que alcanza los cuartos de final de un Grand Slam sin ceder ni una sola parte: antes que él sólo pudieron hacerlo Gianni Coselli, Bebé Merlo Y Corrado Barazzotti), lo importante es pensar en el próximo entrenamiento, en el próximo partido: “No pienso en estas cosas – explicó el surtirolés en la rueda de prensa en la que fue protagonista tras la victoria sobre Khachanov – Prefiero crear mi propia historia personal. Obviamente estoy feliz de estar de regreso para un cuarto Slam, lo que suena fácil pero no lo es en absoluto. Sólo intento dar lo mejor de mí en el campo, eso es lo único que puedo controlar. “Me considero una persona sencilla y aquí estoy pasándolo muy bien con mi equipo, y esto es lo más valioso que podemos hacer”.. Respecto al desafío que enfrenta Rublev, Siner no tiene dudas: “Lo enfrentaré con una sonrisa -Menciona al héroe azul en referencia a su próximo oponente-. Cuando te sientes feliz viviendo tu pasión, jugar otro juego presenta una nueva oportunidad. “Andrei ha mejorado mucho, lucha por cada pelota y si quiero ganar, tengo que demostrar buen tenis”..

también RublevComentó inmediatamente después del partido que ganó De Miñaur. Jim Currier Próximo desafío con Sinner. Lo hizo con una broma que fue bien recibida por todo el público: “Él me derrotó la última vez que nos enfrentamos, no sé qué decir… ¡Creo que estoy en problemas!” Dijo el campeón ruso con total sinceridad, haciendo sonreír incluso al ex número uno del mundo estadounidense que lo entrevistaba.