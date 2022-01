Aquí está Tuttosport – Xavier Jacobli: “Días cruciales en el triángulo Fiorentina – Vlahovic – Juventus. ¿Las cuentas están en rojo? Por eso los bianconeri pueden permitirse Doossant…”

Todos los lunes junta editorial Tuttojuve.com Analiza nuestros temas de actualidad futbolística con uno de los nombres más autorizados de la prensa deportiva italiana, Javier Jacobelli, directora Tuttosport. Este es su discurso:

“Siete días después del cierre del mercado de fichajes de invierno, un hecho es seguro: la Juventus está intentando fichar a Dusan Vlahovic de forma inmediata. Para lograr el éxito, no han dejado ningún esfuerzo inalterado. La propuesta de la Juventus es clara: 60 millones de euros para la Fiorentina, que está A sus homólogos técnicos también, porque Iconi, y en especial Piatek, son dos claros indicadores de lo lejos que ha avanzado el club de Viola tras Vlahovic. que la Juventus puede, por dos razones: 1) La ampliación de capital de 400 millones de euros, que se implementaron a finales de 2021, son de carácter conservador, es decir, se lanzaron para reequilibrar las cuentas de la empresa a la que la epidemia ha causado graves daños. .2) Las posibles ventas de Bentancur a Aston Villa y Ramsey, también en la Premier League, le ahorrarían a la Juventus una parte importante de la inversión en el atacante serbio de 21 años, quien, para evitar dudas, ya rechazó la propuesta del Arsenal. .

Vlahovic eligió a la Juventus y la Fiorentina lo entendió tanto que Baron, la mano derecha de Commisso, incluso antes del partido contra el Cagliari, fue franco: “Hablamos de Vlahović todos los días. Estamos abiertos a todo. Pero queremos claridad de todos. Una jugador y su entorno. Lo que está en juego es el futuro de un grupo, de una afición y de una ciudad. Debemos centrarnos enteramente en esto”.

Y el gerente general agregó que no había recibido ninguna oferta, y que lo ideal sería meterse en el juego de las partes: cuando había negociaciones, nadie lo ponía en la calle. Sin embargo, desde un punto de vista puramente financiero, la Fiorentina sabe lo ventajoso que será una venta antes del 31 de enero para un jugador que no pretende renovar el contrato que vence el 30 de junio de 2023. Precisamente por eso, su valoración actual será muy superior a la del próximo junio, sin olvidar que a partir del 1 de enero del próximo año, si sigue en Viola, seguirá siendo libre de pactar con otro equipo: sin coste alguno para el comprador, Viola no cobrará.

Es comprensible por qué estos días son cruciales en el triángulo Fiorentina-Vlahovic-Juventus, que necesita más que nunca un delantero que finalmente lo haga más prolífico. Hay un gol para Ronaldo y el promedio de 33 goles por temporada que Cristiano consiguió para los Bianconeri durante su etapa de tres años en Turín fue innegablemente asombroso. Pero Vlahovic viaja a un ritmo astronómico esta temporada: entre la Serie A y la Copa de Italia, el internacional serbio marcó 24 partidos y 20 goles. Es comprensible por qué la Juventus lo querría y por qué la Fiorentina, consciente de sus intenciones, podría venderlo. hasta ahora. Pero su peso se ha ido”.