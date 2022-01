Sinner venció a De Minaur, en cuartos de final del Abierto de Australia

Frica Rossa Tennis no mira a la cara a nadie. Y esta vez, por tercera vez en otros tantos cruces, aplastó a Alex de Minaur en tres sets: 7-6 6-3 6-4. Yannick Sener, de 20 años y medio, se une a Matteo Berrettini en los cuartos de final del Abierto de Australia, igualando un precedente que se remonta a Roland Garros en 1973, cuando triunfaron Adriano Banatta y Paolo Bertolucci. Sener es también el jugador más joven en alcanzar los cuartos de final del Gran Premio de Australia desde que llegó Nick Kyrgios en 2015. Ahora, el top ten italiano está a la espera de ver quién será el aspirante a semifinales. La elección es entre Stefanos Tsitsipas y Taylor Fritz, que se encuentran por la noche.

el partido

–

El partido comienza con el australiano, cabeza de serie 32 en el tablero, que mantiene el servicio. Sin embargo, en el papel de primer servicio de Jannik, se necesitan ventajas, para South Tyrolean, para mantener el partido. En los tres primeros partidos, no hay quiebres: De Miñaur parece ser más estable en el servicio, pero en la segunda ronda del tenista australiano, Sinner logró responder con eficacia. Yannick también lleva el segundo servicio, pero debe anular tres puntos de quiebre para su oponente. La primera oportunidad de correr hacia adelante llega en el séptimo juego del Top 10 en Italia, pero no lo logra. En cambio, está tomando un gran riesgo en la décima entrada, cuando se necesita para mantenerse en el grupo, y hay dos errores que le permiten a De Miñaur tomar ventaja. Pero encontró el servicio de Jannik, que se queda en 5-5. Hicimos un desempate y Sinner eliminó el top 10 en él, cerrando en 7-3 y poniendo el primer set en la granja. Pero el australiano respaldado por el público local no está cayendo en un calor sofocante: gana dos puntos de quiebre que Sinner anuló. Acto seguido, el pupilo de Beaty aprovechó los errores cada vez mayores de De Miñaur: el 2-0 de descanso. A partir de ahí, solo intentos de recuperación por parte de Damon que también cedió el segundo set por 6-3. El tercero comienza con otro golpe de Sinner, quien le arrebata el servicio al favorito local y se pone 3-1 en un instante. El quinto partido corta las piernas de De Miñaur, que todavía deja caer la broma pero la recupera de inmediato. Sinner se adelanta al descanso y luego cierra la práctica de calificación. Nota Superstar: Cada vez que vence a Yannick de Minaur, se va a casa con el título…