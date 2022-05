“Finaliza el curso contra Argentina, luego se va al Al Shabab”

Entrenador azul en la víspera de la Gran Final: “Qué emoción estar de vuelta en Wembley, será un gran partido”

roberto mancini preparándose para enfrentarArgentina en Final 2022 Admite que está en contraalbiceleste Será un partido destinado a cerrar un capítulo en la historia de la selección: “Será el partido que cerrará un ciclo – dijo el técnico del equipoItalia En la conferencia -. Eso no quiere decir que se vayan 15-20 jugadores, pero a partir del miércoles incluiremos a jugadores jóvenes para entender cuánto valen y si podemos contar con ellos en el futuro”.

Mancini también explicó qué proyecto tenía en mente para ejecutar este Reconstrucciónque llega tras la victoria en la Eurocopa 2020, pero también tras la segunda emocionante eliminación sucesiva del Mundial: “Mientras tanto, debo seguir seleccionando jugadores siempre con un criterio lógico, pero luego habrá que tener coraje, porque será ser un grupo más joven y lo apoyará de una manera diferente. Sin embargo, eso también sería genial. No cambiaremos todo el equipo, pero en los cuatro partidos (Nations League, editor) póngalos 1-2-3 -4 Shaba. Entonces obviamente no vamos a jugar a perder, vamos a ganar”.

Hablando de jóvenes, uno es inevitable Reflejo de su rol en los clubes: “Estamos tratando de trabajar para el futuro y mejorar. No puedo decir si los clubes están jugando con jugadores jóvenes o no. Intentaremos conocer más a los jóvenes y queremos hacer las cosas bien, pero sin duda No puedo orar por nadie… aun así lo logramos”. Ganar un campeonato europeo a pesar de las muchas dificultades”.

Hablando de la Eurocopa, los Azzurri vuelven a Wembley Tras la victoria sobre Inglaterra el 11 de julio: “Es un placer estar aquí. Hace 12 meses que no estábamos aquí para celebrar y por eso hay tan poca pasión. Italia y Argentina son un clásico del fútbol. La Copa también será Será un homenaje a muchos jugadores y definitivamente será un partido bueno y de mucho cariño”.

a mi Messi y sus amigos retan Habrá varios ausentepero el técnico se muestra confiado: “¿Si podemos hacer una oferta? Creo que podemos, aunque nos falten muchos jugadores. Ojalá estuvieran todos los jugadores, se lo merecen. Lamentamos que no estén Chiesa, Immobile, Berardi”. y Verratti, pero lo que sea que entre a la cancha haría un excelente partido: Argentina es fuerte, pero nosotros también. , espero que haga una buena carrera y no creo que estar al final de la década le afecte”.

Londres también será un partido Diego Armando Maradona: “He tenido la suerte de jugar contra ella durante tantos años y ha sido un gran honor para nosotros los italianos y los napolitanos en particular. Será muy emocionante. Es una gran decepción que Diego no esté aquí con nosotros y Sería bueno si lo recuerdas mañana”.