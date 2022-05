"Milán, Inter y Napoli no fueron superiores, pero..."

“De Ligt y Locatelli serán los líderes del futuro, Dybala pensó que era Messi”

diez días antes del final del torneo, max alegri Califica la temporada para juventus Definitivamente fue más negro que blanco, aunque el objetivo de la mínima se logró pronto y solo la prórroga privó de la posibilidad de ganar dos copas. El técnico toscano trató de explicar por qué no llegaba el Scudetto. “Milan, Inter y Napoli terminaron por delante de nosotros en la clasificación, pero no estaban por delante de nosotros. Si nunca ganamos en los partidos cara a cara, nos faltó algo en términos de carácter o gestión”, dijo Dazen.



“El que gana nunca jugará mal. Pero también el que juega bien, pierde y lo critican porque no llega el marcador. Cuando estás en el campo, no hay una sola forma de ganar: hay que tener muy buenos jugadores, ponlos en condiciones y dale una idea. La diferencia es que cuando entrenas a un gran equipo, el objetivo es ganar. Todos queremos jugar bien, pero es una palabra abstracta porque al final recordamos el tiro alto de Ronaldo. aquí en Torino. No se trata de cómo se desarrolla el evento. Luego depende de las características del jugador, pero sobre todo del ADN del club, que es otro elemento que no puedes cambiar. Cuando estás en un gran equipo. , hay que ganar, hay que buscar la manera y todos los años no es lo mismo”.

Entonces empezamos a hablar de solteros. A juzgar por los futuros líderes: “Son dos: De Ligt y Locatelli. Manuel era un excelente fichaje, podía ser el líder y tiene las características técnicas y morales para quedarse en la Juventus muchos años. Entonces este año fue divertido”. “La sorpresa de Danilo: cuando habla no es vulgar. Nunca pone al equipo primero. Un verdadero líder es silencioso, debe hablar menos y siempre debe poner al equipo primero. El equipo es lo que te diferencia como líder”.

Vlahovic ¿Has perdido la esperanza? Dosan puede ser un líder a su manera, tiene una personalidad leal, siempre quiere ganar, más que palabras, se convertirá en un líder carismático en el campo a nivel personal. He entrenado a Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Ronaldinho. , Robinho, Cassano, Seedorf, Pirlo y Buffon: un campeón, salvo la vez que marcó el gol y no se tiró… El único que eché de menos en los entrenamientos fue Messi. También tuve algunos choques, pero el campeón no es el que sale deprimido del vestuario y llama al agente.

Imposible no mencionar Dybala Su despedida de la dama: “Paulo debe volver a ser él mismo, hubo un momento en el que se dejó llevar por el hecho de ser el nuevo Messi. Un jugador no puede emular ni pensar en ser como otro. Aún le queda mucho a dar porque tiene unas cualidades técnicas extraordinarias, está jugando de una manera divina”.