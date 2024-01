¿Hanin Milinkovic y la Juventus vuelven a acechar? Ofertas por la misericordia

Después de Diallo, pensamos en el centro del campo

Sin embargo, todavía quedan veinte partidos si la final se disputa a mediados de mayo. Copa de Italia La posibilidad de sustituir a Moyes no está en la agenda. Incluso en defensa la situación es absolutamente tranquila, más ahora que también ha fichado Gallo. Pero el panorama es diferente para el centro del campo, que quedó huérfano a principios de temporada. Pogba Y Frijol Por descalificación, respectivamente, por dopaje y apuestas. En el medio hay Juventus Y “corto“A nivel numérico, basta con una ausencia por lesión o exclusión y se vive al límite. No es casualidad que otro elemento de la próxima generación, el joven, se haya añadido desde hace un tiempo”. nongNacido en 2005. Además, no es ningún secreto que la Juventus se ha planteado seriamente fichar al experto inglés. henderson, deseoso de abandonar Arabia a costa de perder mucho dinero, abandonó la pista en favor del Ajax, que lo fichó. Pero como sabemos, el mercado es impredecible, más aún en enero.