Gigi Riva vestirá el chándal italiano en su último viaje y será enterrado en el Estadio de Cagliari. En vivo – Fútbol

Torto: “Todos sabían que Cerdeña era su casa”

“Una herida para toda la isla de Cerdeña y para toda Italia en general. Para todos los que practican este deporte y lo aman, ella es uno de los mayores ejemplos de humanidad, valor y amor por el equipo y la camiseta. Él sabía lo que él quería.” Dime que me siento como en casa y me dejas con el corazón roto.” Cómo nació en Lombardía Gigi RivaPero es sardo por su origen paterno y su vínculo con la isla. Felipe Torto Le afectó profundamente la marcha del eterno delantero, icono del Cagliari.

“Siempre sentí que tenía un carácter similar a él”, dijo. Radio deportiva Medallista de oro olímpico en la carrera 4X100, muy reservado pero al mismo tiempo tranquilo en sus conexiones y relaciones con la ciudad. Aunque no nació en Cerdeña como yo, se convirtió en un verdadero sardo y para mí fue y seguirá siendo una parte importante de mi vida”.