Pino Allievi #74 Café / F1, Canadá 2023: Verstappen & Red Bull, Ferrari Soup

cuarta temporada de cafe pino alivi, podcast FormulaPassion.it Para abrir mejor el Día del Entusiasta inmediatamente después de que termine el fin de semana de la carrera.

El tema de este episodio es un comentario sobre el Gran Premio de Canadá, que ganó. max verstappen antes fernando alonso Y Lewis Hamilton.

Red Bull a los 100

Con otra victoria de Verstappen, Red Bull alcanza las 100 victorias en su relativamente corta historia en la Fórmula 1. El piloto holandés llegó Ayrton Senna en compartir 41 visitas Y todo indica que al final de la temporada también alcanzará tres campeonatos mundiales. El campeón holandés ha dominado las carreras como de costumbre esta temporada, pero si comparamos su rendimiento con el de su compañero Pérez, que terminó sexto a solo 51 segundos del ganador, nos damos cuenta una vez más de que Verstappen también tiene una gran ventaja en esta victoria. En el podio para recibir el Premio de los Constructores estaba Adrian Newey, el genio que supo diseñar todos los Red Bull que han ganado una cantidad tan increíble de carreras.

Caldo canadiense de Ferrari

Incluso si Ferrari no termina en el podio, todavía tienen una buena carrera con ellos. Leclerc y Sainz que cerraron cuarto, quinto Se está recuperando de una mala clasificación del sábado por errores, sobre todo de los pilotos. La estrategia de ventanilla única elegida por Maranello, aunque única, fue efectiva y permitió a los Reds recuperar varias posiciones. Sin embargo, uno no debe engañarse demasiado. La pista canadiense no es muy exigente en términos de degradación de los neumáticos y no requiere una alta eficiencia aerodinámica. Además de Aston Martin y Mercedes siguen por delante de Ferrari. Alonso y Hamilton compitieron solos, nunca molestados por Ferraris

La comparación con Le Mans es difícil

Las dificultades crónicas de Ferrari en la Fórmula 1 chocan con Gran resultado del propio Ferrari el pasado domingo en Le Mans Con motivo de las 24 horas ganadas por Giovinazzi, Calado y Pier Guidi en el Ferrari 499P. De hecho, el joven caballo volvió a conseguir una impresionante victoria en su debut tras 50 años de ausencia de las carreras de resistencia y en la cuarta carrera de la temporada. Muchos ahora piden que la gente del equipo de carreras que dirige el negocio de la resistencia, Coletta in primis, sea transferida al departamento de deportes de la Fórmula 1. Sin embargo, estos son deportes y regulaciones completamente diferentes entre la F1 y el WEC.