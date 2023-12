Los trabajadores de la Juventus Gatti, la respuesta de Allegri a la soberbia y al enigma de Vlahovic

Un central que fue trabajador hasta hace cuatro años y ahora es el delantero implacable del equipo: no hay nada más simbólico que Federico Gatti Para fotografiar esto Juventus. No hay ostentación, casi nada brilla, pero casi todo funciona tan limpio y básico como las ventanas y puertas que instaló Gatti. No hay gran estética en el doble acristalamiento, pero es útil, joder, si es útil, ciertamente es más útil que monet A la pared. En resumen, mientras los críticos de arte del fútbol analizan con arrogancia a la Juventus, Massimiliano Allegri Él la fortaleció, la convirtió en un arma y le dio una clase de poder digna de un torneo.