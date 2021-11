Pelea Leclerc-Sainz, Binotto: ‘temía que fuera otro 2019’ – F1 Team – Fórmula 1

El gran premio a la gestión integral por Ferrari. Por supuesto, los Rojos terminaron quinto y sexto en Interlagos, pero Charles Leclerc y Carlos Sainz no podrían hacer un mejor trabajo si los primeros cuatro no fueran golpeados por anillos negativos. Y así, Brasil sonrió a los Rojos y al jefe de su equipo, Mattia Binotto. Quien, de hecho, se regocija de escapar ante McLaren (+31,5 puntos) pero no oculta que tuvo una pizca de ansiedad en las primeras etapas, cuando Leclerc y Sainz se enfrentaron al volante por el quinto puesto consecutivo antes de la Curva 4.

“Estos son puntos importantes para el objetivo del tercer lugar. No hubo mucha diferencia entre nosotros y McLaren, en ambos lados. Aún quedan tres GP, dos de los cuales se desconocen, y creo que habrá lucha hasta el final, hay que intentar ir por delante. Las ventajas son los puntos obtenidos de McLaren y la fiabilidad que hasta ahora ha demostrado ser un componente indispensable.Binotto dijo un Sky Sport F1. “Mirando hacia el 2022, Sabemos que nuestro auto ahora no puede pelear con los líderes. Viene del proyecto del año pasado, que tuvo problemas y fallas. El coche ha crecido muy bien y el equipo local está trabajando duro para 2022. Pero También estamos creciendo por el buen caminoGestión, estrategias, paradas, conductores. Lucharon en las primeras vueltas y en las primeras curvas me hizo replantearme el 2019. (Cuando ocurrió la conexión entre Leclerc y Sebastian Vettel, editor): Tenía miedo, pero esta vez no se arriesgaron demasiado. Entre ellos saben exactamente qué hacer. Espero volver a verlos pelear, está bien, pero lo importante es que mantengan su margen de seguridad.“.

“¿Jerarquía decidida desde el principio? Sí, fue importante y crucial. Una vez que obtuvimos las posiciones, todo fue cuestión de gestión de neumáticos y parada en boxes. Ambos pilotos han tenido una carrera muy inteligente, han tenido el mismo ritmo y eso también es satisfactorio. ¿Tendencia vs McLaren? Definitivamente hemos progresado. El último desarrollo de la unidad de potencia nos ha ayudado con la gestión de la carrera, la defensa y también para poder conducir con una mayor carga aerodinámica. Si miramos las carreras Desde Rusia en adelante, teníamos una pequeña ventaja sobre McLaren.‘concluyó Binotto.