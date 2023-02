Superliga, Uefa, Champions, Premier: la solución de Agnelli

Andrea Agnelli describió vívidamente la situación del fútbol europeo. sugirió una solución. La solución se puede debatir y cada uno debe tener su posición y argumentarla: es una opinión y ninguna opinión es válida independientemente. Más bien, es el hecho de que el fútbol europeo atraviesa un momento económico decisivo. eso principal La fortuna de la Liga se duplicó liga Y liga Y Bundesliga Y Liga 1 juntar; que la grieta se ensanchará con el nuevo FairPlay financiero; que los Campeonatos Nacionales, a excepción del Campeonato de Inglaterra, se encuentran en un momento económico delicado, si no verdaderamente crítico; Los equipos propiedad de los estados ( psg Universo ciudad Y Newcastle y agregan) desequilibrio del mercado; Las elecciones individuales no son un signo de la salud de ningún organismo democrático.

El fútbol europeo, en el sentido del fútbol de la UEFA, no atraviesa un buen momento económico y no se debe subestimar la caída de la popularidad entre las nuevas generaciones (Z es menos entusiasta). Entonces puedes fingir que no pasó nada, mantener el statu quo y quién vive lujosamente dentro de él, e ignorar los ultimátums. corderos Varios otros jugadores han sido liberados al sistema en los últimos años, pero el fútbol no lo está haciendo tan bien, que sigue siendo uno de los pilares de la cultura del viejo continente. calumniar contra Liga Premier Es legítimo (e incluso considerado desagradable por Agnelli) ignorar los problemas un poco menos y buscar soluciones, una obligación de todos los que se preocupan por las pasiones de millones y millones de ciudadanos de la Federación y más allá.