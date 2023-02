Lautaro Martinez-Marocchi, preguntas y respuestas en directo tras el Bologna-Inter

Bolonia – “Jugar así no te llevará a ninguna parte.. Ganamos con el Oporto y luego actuamos así… Todos tenemos que subir el listón. El estadio era malo para todos y el clima era malo para todos. me disculpo con los fansAl final del partido Bologna-Inter, partido perdido por poco, el delantero nerazzurro Lautaro Martínez cometió una falta en los micrófonos de Sky Sport. Sin embargo, la adrenalina y la decepción aún circulan, El Toro no se toma bien los comentarios Realizado por el estudio de televisión de la emisora ​​por satélite, En especial el exjugador de la Juventusasí como rossobls Emilian, Giancarlo Marruecos.

“¿Si hablamos en el vestuario de los motivos por los que nos sentimos incómodos en la carretera? Claro, hablamos mucho de eso. pero yo, Lo que digo aquí en la tele, ya se lo he dicho a mis compañeros. Soy una sola persona y digo lo que me gusta decir. Siempre intento dar lo mejor de mí y luego a veces me entra el balón ya veces no. Siempre trabajo con el Inter y lo doy todo. Yo soy jugador y tú periodista… Te toca a ti analizar mi rendimiento. Si tenemos que hablar de Lautaro, hablemos de Lautaro. Ya lo he dicho antes, y jugando así no llegamos muy lejos. Somos menores de 18 años de Napoli y todos tenemos que trabajar más duro.Respondió un molesto Lautaro Martínez.





