Coursera – ¿Se separarán Stadio, Inter y Milán? escenario concreto. Y los rumores sobre la despedida de Zhang…

Todavía no hay nada confirmado, pero en las últimas semanas ha surgido una nueva pista con respecto al nuevo estadio de Inter y Milán. Ambos clubes no podrán continuar la carrera por la nueva instalación.

La historia del nuevo estadio del Inter de Milán, que hasta ahora ha sido tratado como el ‘nuevo San Siro’, puede tener que cambiar su definición y sus líneas. Dejar de ser Inter de Milán y Milán juntos, mientras tanto. Y tal vez en el Al final, ni siquiera demolerá más el San Siro. No se ha decidido nada, no se ha dado ningún paso, pero el termómetro registra el enfriamiento tanto del plan como estaba concebido hasta ahora (el derribo del Meazza, la construcción de la nueva fábrica ‘catedral ‘ en las inmediaciones dentro de una remodelación con oficinas y zonas verdes), sobre todo, la idea de que los dos clubes sigan juntos.Corriere della Sera explica.

Sin embargo, resulta que no es un pequeño desconocido el que se aferra al plan. Y es por eso que el Milán (impulsado por el nuevo dueño Jerry Cardinale) ha tenido, y tendrá que considerar cada vez más los planes B, C y D, para construir el estadio por su cuenta, ya sea en Sesto o San Donato o en la última zona considerada. , la de un velódromo La Maura Race, también en San Siro, pero tiene la enorme ventaja de ser privada. Los 150 millones que se ahorrarían si no se demoliera el Meazza y no se construyera el túnel necesario en el plan original hay que deducirlos de los altos costes de construcción solo del estadio.

¿Enterrar? Siempre y cuando él esté allí, la nueva propiedad decidirá; de lo contrario, ella podría permanecer en San Siro mientras tanto, posiblemente reclamándolo (y posiblemente renegociando los términos con el municipio). A todo esto hay que sumarle que el nuevo proyecto de San Siro (no abandonado, eso sí), no tiene carretera pavimentada. La cuestión de la limitación, planteada por el subsecretario Sgarbi, ahora parece haber sido superada por las garantías del ministro Sangioliano, pero en la última decisión del cabildo, no obstante, el municipio metió la mano, con una sentencia que suscitó un mínimo de vigilancia. Solo una advertencia, pero no hay sensación de que el municipio esté presionando por el camino más corto para implementar el proyecto. Si a esto le sumamos las condiciones adicionales exigidas a los clubes (algunas consideradas imposibles), los obstáculos no faltan. Todavía es posible encontrar un acuerdo con el municipio, necesitamos saber si todavía tiene sentido buscarlo.