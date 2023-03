Aquí están los campeones de cuartos de final Pellegrino, Hellweger y Graz – OA Sport

Haga clic aquí para una actualización de transmisión en vivo

19:08 ¡Y ahora es el momento del tercer cuarto de final, que nos presenta la séptima aparición de Michael Hellwerger en los playoffs!

19:07 ¡Amundsen rompe el bastón al comienzo de la recta, pero aún así pasa por delante de Ripley! Una situación increíble para el noruego, fuera de Riebli y Evensen.

19:06 Jay es bueno escalando, pero Amundsen es aún mejor. Ellos pelearán.

19:04 Empieza el segundo cuarto de final. En los próximos tres italianos.

19:02 Klaebo y Chanavat pasan, el tiempo de Mrkonjic es 2’19″9 y el tiempo de Jouve es 2’20″7, tiempos de repetición actuales.

19:01 Empieza el tradicional efecto Klaebo.

A las 19:00 horas comenzó el primer cuarto masculino.

18:59 Subimos ahora al escenario de los cuartos de final masculinos y arranca con el duelo Chanavat-Klaebo.

18:57 Nada menos que tres caídas en esta batería, Quentin y Kahara avanzan por descalificación. Seguro Myhrvold y Stenseth son perdedores afortunados.

18:56 Caída de Hagstrom, quien básicamente termina su carrera aquí.

18:54 Comenzó la quinta batería de cuartos.

18:53 Feyendrich se estira al final y se acerca fácilmente a la delantera, y Rydzyk también se lo atribuye. 2’43″2 de Myhrvold que ahora es el segundo lucky loser.

18:51 Faehndrich lidera, intentando acelerar de forma significativa en cuanto a velocidad en la subida en mitad de la pista.

18:50 Comienza de nuevo, esta vez de verdad.

18:49 Rosenberg se había marchado incluso antes, de hecho el fake le fue asignado después de la reunión.

18:48 Salida en falso de la sueca Moa Ilar, hay que rehacer todo.

18:47 Cuatro cuartos de final en el escenario mientras la suiza Nadine Vandrich juega cartas importantes en la llave de la Copa Sprint.

18:45 Joensuu está literalmente volando, sus 2’41″ 2″ por delante de Lundgren. Stenseth hace 2’43 1, vuelve a jugar con Janatova, y así Tiril Udnes Weng deja la escena para siempre.

18:44 El sexteto está muy estirado en mitad de la carrera, justo antes de la crucial subida.

18:42 También arrancó la tercera batería.

18:40 Myhre se cae antes de la recta (que es demasiado corta), Dahlqvist supera a Beranova, Tiril Udnes Weng hace 2’43″7 y es el segundo tiempo de repetición en lugar de Diggins. Incluso si ella sale, es importante para ella en términos de la bola de cristal.

18:38 Dahlqvist lidera el baile hasta la mitad, Ng Myhre lo sigue.

18:37 Ha comenzado la segunda batería de cuartos de final femeninos.

18:34 Sundling adelante con Skistad burlándose de Janatova, que tiene 2’43″3 de tiempo de devolución. Jesse Diggins se arriesga mucho, 2’46″1 para ella.

18:33 Claramente nieve blanda, situación nada fácil para todos.

18:31 ¡Comienza el primer cuarto femenino!

18:30 hombres

CUARTO 1 Chanavat (FRA), Klaebo (NOR), Mrkonjic (AUT), Tefre (NOR), Jouve (FRA), Poikonen (FIN)

CUARTO 2 Jay (FRA), Amundsen (NOR), Riebli (SUI), Svensson (SWE), Simenc (SLO), Evensen (NOR)

CUARTO 3 Valnes (NOR), Hellweger (ITA), Moilanen (FIN), Schaad (SUI), Grate (SWE), Starega (POL)

CUARTO 4 Anger (SWE), Northug (NOR), Ogden (EE. UU.), Crv (SLO), Graz (ITA), Foettinger (AUT)

CUARTO 5 Skar (NOR), Pellegrino (ITA), Sossau (GR), Challaz (FRA), Dremljuga (EST), Vuorinen (FIN)

18:27 mujeres

CUARTO 1 Sundling (SWE), Skistad (NOR), Janatova (CZE), Diggins (USA), Niskanen (FIN), Smith (USA)

CUARTO 2 Dahlqvist (SWE), Myhre (NOR), TU Weng (NOR), Fischer (SUI), Fink (GER), Beranova (CZE)

CUARTO 3 Lundgren (SWE), Joensuu (FIN), Gimmler (GER), Stenseth (NOR), Brennan (USA), Melling (NOR)

CUARTO 4 Faehndrich (SUI), Myhrvold (NOR), Rydzek (GER), Rosenberg (SWE), Ilar (SWE), Eiduka (LAT)

CUARTO 5 Krehl (GER), Kahara (FIN), Quintin (FRA), Kern (EEUU), Meier (SUI), Hagstroem (SWE)

18:24 Pronto recordaremos los cuartos de final completos, mientras que ya debemos apuntar que entre los hombres veremos a Hellweger en la tercera batería, Graz en la cuarta y Pellegrino en la quinta.

18:21 El sol ya se ha puesto en Tallin antes de que comience la etapa importante de este partido, y es una de las tardes divertidas en Estonia, dada la tradición, aunque la representación no es suficiente en este momento.

18:18 Empezaremos con las mujeres, ya que no hay italianas (Federica Sanfilippo es 36ª en la calificación); Encima de los chicos con Federico Pellegrino, Michael Hellweger y Davide Graz que lograron brillar hace unas horas.

18:15 Estamos de nuevo con vosotros para vivir las etapas finales del Tallinn Speedway.

16.57: Eso es todo por ahora, son las 18.30 con las etapas decisivas del GP de Tallin. Te veré más tarde

16.56 horas: Tres de los Azzurri se clasifican para la segunda parte del partido: Hellweger, Pellegrino y Graz

16.54: Otros clasificados: Ogden, Crv, Riebli, Sossau, Moilanen, Svensson, Graz, Mrkonijc, Tefre, Schaad, Simenc, Grate, Evensen, Dremljuga, Chappaz, Vuorinen, Foettinger, Starega, Poikonen, Jouve

16.52: Mientras los últimos en llegar se suceden, aquí están los 10 primeros: Chanavat, Klaebo, Anger, Northug, Valnes, Jay, Hellweger, Skar, Pellegrino, Amundsen

16.51: También está muy bien Graz, que encaja 16º a 5″ 26 de Chanavat y también está bien el Crv esloveno, que está 12

16.49 horas: Mrkonijk y Simmenek entran en la zona de clasificación. fiesta graz

16.48: Amundsen entraba décimo y Mocellini quedaba eliminado

16.47: Shelley sale de escena por sorpresa

16.46: Scala está en el puesto 30 Mussolini

16.45: Bravissimo Hellweger que entra séptimo por delante de Pellegrino

16.45 horas: Décimo puesto para Ripley

16.45 horas: Tefre entra en la duodécima posición

16.44: Mocellini ya tiene 23 años, se arriesga a la descalificación

16.43: Fury tercero en meta

16.43 horas: Mocellini pierde algunos puestos en la final que está a 19 por 7″ de la cabeza

16.42: Scar es sexto, por delante de Pellegrino en meta

16.41: Chanavat está a la cabeza en la línea de meta con una ventaja de 6 centavos sobre Klaebo. Evensen es el décimo

16.40: Pellegrino es quinto en la meta, no hay problema con la clasificación

16.40: Guy entra cuarto en meta, Pellegrino octavo en la etapa intermedia

16.39: Valens tercero, Moser octavo

16.38: Claybaugh lidera con 186 sobre Northug

16.38: Al final, Northug aventaja a Ogden por un segundo

16.38: Kleibow detrás de Northug en mitad de carrera

16.37. Northug toma la delantera en la mitad de la carrera

16.37: Ogden lidera en promedio

16.36: Moylanen por delante de Shad en la primera etapa intermedia

16.35: Salidas clasificatorias masculinas

16.18. Son las 16:35 en la clasificación masculina

17.16: Estos son los otros clasificados para la segunda etapa: Kahara, Quentin, Rosenberg, Gemmler, Kern, T.J. Meiling, Smith

16.13: Si bien los participantes se completan con las chicas del Grupo Nacional de Estonia, aquí están los diez primeros: Sundling, Skistad, Faehndrich, Dahlqvist, Lundgren, Joensuu, Myhrvold, Myhre, Rydzek, Krehl

16.12. Sanfilippo, de 32 por 17 años, no hace nada de cabeza y no estará en el partido de vuelta.

16.11: Sanfilippo va rezagado de media, debe acelerar para intentar clasificarse

16.10. Junsu VI, Mahr VII

16.09: Rydzik ingresa séptimo, partido de Sanfilippo

16.09: Brennan está tan lejos que ya es 22

16.08: sexto puesto de Mervold

16.08: Kahara en séptima posición

16.07: Qué condición para Skistad que es segundo por 1 de Sundling

16.07: T. Weng en décimo lugar, Janatova en undécimo

16.06: Lundgren cuarto en la meta, L. Weng último

16.06: Krehl cuarto, Quintin quinto

16.05: Dahlqvist es tercero en meta, Urevc no sale

16.05: Segundo de Faehndrich en el 1″ 91 de Sundling

16.04: Sundling termina en meta 8″ en Rosenberg y 9″ en Gimmler

16.04: Gimmler lidera por 5 centavos sobre Kern

16.03: Kern lidera en la meta

16.03: Diggins supera a Eiduka en la meta por 1:46

16.03: Mejor momento para Sundling en el medio

16.02: Rosenberg segundo, Kern tercero promedio

16.01: Eiduka es mejor que Diggins en el medio

15.59: Todo listo para el inicio de las eliminatorias femeninas

15.56 horas: Italia se presenta con un pequeño equipo dirigido por Federico Pellegrino que quiere defender su tercer puesto en la clasificación general del Mundial, un resultado de largo alcance. El grupo azul de Tallin está formado por cuatro hombres y una mujer: Federico Pellegrino, Simone Mussolini, Davide Graz, Michael Hellweger y Federica Sanfilippo. Pellegrino querrá jugar el papel principal en la obtención de puntos importantes dada la clasificación de la Copa del Mundo.

15.53: En el campo femenino, sin embargo, Suecia es la campeona como siempre con todos los especialistas que competirán por la victoria, incluso si el equipo noruego Skistad logra romper los huevos en la canasta del equipo sueco como sucedió en Falun.

15.50: Puede que sus compañeros estén preocupados pero también están atentos a las ganas de salvación del francés y de Federico Pellegrino que quiere poner la pata al final de temporada tras volver al podio en Falun.

15.47: Noruega es el favorito de los hombres como es habitual en el sprint de nieve en casa, y más este año cuando ‘Noruega’ domina la temporada. El equipo noruego está dirigido por el capitán de la copa, Johannes Hosflotte Kleibeu, el favorito de hoy nuevamente, y apunta a otro éxito.

15.43: Después de los arcos de Falun noruego y sueco, la Copa del Mundo se traslada a Estonia para una carrera “urbana” técnica de estilo libre.

15.40: Hola amigos de OA Sport y bienvenidos a la transmisión en vivo del sprint técnico gratuito programado en Tallinn, Estonia, válido para la Copa del Mundo 2022-2023.

Hola amigos de OA Sport, y bienvenidos a la transmisión en vivo del sprint técnico gratuito programado en Tallinn, Estonia, válido para la Copa del Mundo 2022-2023. Después de las llaves noruega y sueca en Falun, la Copa del Mundo se traslada a Estonia para la carrera “ciudad” con técnica libre.

Noruega es el favorito de los hombres como es habitual en las carreras de velocidad en la nieve en casa, y más aún este año cuando el ‘noruego’ domina la temporada. La selección noruega es capitana antes Líder de la copa y favorito, de nuevo hoy, Johannes Hosflute Kleibeu Apuntando a otro éxito. Puede que sus compañeros se preocupen pero también están atentos a las ganas de salvación del francés y a Federico Pellegrino que quiere poner la pata al final de temporada tras volver al podio en Fallon. En el campo femenino, en cambio, como siempre, Suecia es la campeona con todos los especialistas que competirán por la victoria, aunque la noruega Skestad pueda romper los huevos en la canasta de la selección sueca como sucedió en Falun.

Italia se presenta con un pequeño destacamento dirigido por Federico Pellegrino Quién quiere defender el tercer lugar en el año de la Copa del Mundo, que es un resultado de gran alcance. La Unidad Azul de Tallinn consta de cuatro hombres y una mujer: Federico Pellegrino, Simone Mussolini, David Graz, Michael Hellweger y Federica Sanfilippo. Pellegrino querrá jugar el papel principal en la obtención de puntos importantes dada la clasificación de la Copa del Mundo.

