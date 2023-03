La Roma Femenina, casi perdida: perdió 0-1 ante el Barcelona en la UEFA Women’s Champions League. Récord olímpico: 39.454 espectadores

En una noche de récord, las damas más bellas y valientes de la Roma de esta temporada contra el estelar Barcelona. Antes de la suspensión (0-1 final) Datos: En el Olimpico esta noche hubo 39.454 espectadores. El récord absoluto de un partido de fútbol femenino en Italia. Estaba Gravina y estaba el Ministro de Deportes Abodi que vio un verdadero espectáculo, sobre todo lo que las chicas Spugna lograron hacer en la segunda mitad: armaron el equipo más fuerte del mundo. Y mantener vivas las eliminatorias que tendrán lugar la semana que viene en el Camp Nou. Nadie lo imaginó. Nadie pensó que los Giallorossi podrían lograr todo esto. Pero la Roma, en la segunda parte del partido, tuvo 4 ocasiones claras para igualar: con Giacinti, con Hafei, Andressa y luego otra vez con Gicinti. Y en el medio también pusimos el tiro de 25 metros de Giugliano, que Panús levantó por encima del larguero. Sí, las agallas, el espíritu guerrero y el olímpico que canta “We Shall Win the Tricolor” al final. Qué noche.

Roma solo jugó en su mitad de campo en la primera mitad. por tí mismo. Barcelona que jugó otro deporte durante una hora y con Camilia Cesar que salvó todo. El gol que decidió el partido llegó en el minuto 34: Aitana sirvió a Baraloilo, Linari falló la ventaja y la número 17 no tuvo dificultad en enviar al segundo palo. hermosa red. Y decisivo. La segunda mitad suena como la misma música. Pero todo cambió cuando Giacente dispuso de una gran ocasión desde dentro del área que Paredes remató al larguero. El Barcelona tiene miedo, la Roma levanta el pecho: Hafey no aprovecha dos goles contra uno disparando al medio con la zurda. Andressa con una puerta libre no puede encontrar el carril correcto; Giugliano, desde una altura de 25 metros, se arrastra hasta Giraldez; Giacinti, en plena recuperación, realiza una gran parada para el portero anfitrión. Corto 0-1, pero todo se decidirá en una semana. Otra noche histórica. Pero qué Roma.

