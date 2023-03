Vasser revela: “La debilidad de Ferrari, me la quedo para mí” | FórmulaPasión – Fórmula 1

“Sin estrés, una vida tranquila”. como Federico Vasseur para micrófonos cielo deportes Reino Unido En una entrevista con Martin Brundle, ‘minimizó’ la importancia de la parrilla de salida antes del Gran Premio de Arabia Saudí, carrera que puso de manifiesto los grandes problemas que tiene el Ferrari SF-23 en estos momentos, sobre todo el rendimiento que no está a la altura de los competidores, especialmente cuando se formula el compuesto de “carreras” por excelencia, el compuesto duro. El exdirectivo de Renault y Alfa Sauber aceptó el honor, sobre todo el peso de ser el líder de pista del equipo de Maranello, y en poco más de dos meses -asumió oficialmente el cargo el 9 de enero de 2023- ya se dio cuenta de que podría haber subestimó la presión que los medios de comunicación podían ejercer, especialmente los italianos, sobre los hombres de rojo.

Ferrari no es difícil de manejar

Mucha gente me dijo que sería difícil gestionar internamente Ferrari y eso no es del todo cierto. – Las palabras de Frederic Vasseur, recogidas hoy por el diario deportivo español como Sobre una reunión apoyada por el director del equipo Ferrari con la prensa española – El ambiente y la cooperación dentro del equipo son buenos, sin embargo Tenemos más presión de afuera. Este tipo de comentarios pueden afectar la moral del equipo, que puede verse afectada por rumores que poco tienen que ver con la realidad. Pero será mi deber cuidar este aspecto”.

Fasir no comparte su tesis sobre la ausencia del director técnico

Después de despedirse del director de aerodinámica David Sánchez, parece que ha llegado el momento de que Ferrari mire a su alrededor para arrebatar números valiosos a los equipos rivales, similar a Aston Martin, que sin duda está escalando rápidamente hacia la cima en este momento. Toro rojo. Sin embargo, Frederic Vasser no está de acuerdo con quienes sostienen que no hay un director técnico real en Ferrari después de que el cargo se haya fragmentado bajo su predecesor Mattia Binotto: “¿Director técnico? Enrico Cardell, que está a cargo del chasis, y Enrico Gualtieri, que está a cargo del motor, ¿son la misma división Mercedes o Renault? – Wasser agregó sobre el hecho de que Hay un departamento de mejora en Ferrari contestada – Si, pero me lo guardo“.