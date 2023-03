Di Marzio: “El Inter de Inzaghi está a punto de divorciarse. Sé que se fijan en este nombre”

Cuando hable en los micrófonos TMW, Gianluca Di Marzio periodista y experto en mercados, habló sobre el futuro del banquillo y Simón Inzaghi : “No lo sé, pero no importa cómo termine, creo que podemos ir hacia el divorcio. Está claro que muchas derrotas este año, especialmente con las pequeñas, pueden estar en la cabeza de los gerentes y hay una Dudo que el equipo pudiera haberlo hecho mejor de lo que lo ha hecho porque el Inter siempre ha estado ahí para los partidos importantes. El club cree que tiene un equipo con un valor de rating más alto que la lista actual. Pero luego en el fútbol, ​​las reglas cambian, quizás en el caso de las semifinales de la Liga de Campeones… Pero se puede ver algo gritando en el sentimiento entre las partes”.

“No, no me extrañaría. Sé que está en libertad condicional, hay pedidos de información para entender mejor cómo es él como persona, como entrenador… Es uno de los que está en la lista del Inter, como debe ser en el caso de un divorcio de Inzaghi, es una pena que hables de un gerente de contrato con un equipo que lo contrató cuando se suponía que debía reemplazar a Mihajlovic, Thiago Motta estaba en casa… Bologna por haberlo pensado a veces y no dudar y por lo tanto tener todo el derecho a disfrutarlo al menos un año más y empezar con él desde el principio. De hecho, estamos tratando con el anfitrión, tenemos un contrato, el Bolonia decidirá si lo deja ir o no”.