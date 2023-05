Posibles alineaciones, dónde se pueden ver en TV y estadísticas

Un momento difícil, tanto mental como técnicamente, para Milán Escrito por Stefano Pioli que llegó de la peor manera al partido de vuelta de semifinales de la Champions League. Dos derrotas en cuatro días -en la ida ante el Inter en la copa y con el Spezia en la liga-, el mal momento de los rossoneri. Pero el apoyo del entorno está ahí: el domingo, de hecho, la afición de Diavolo empujó al equipo a Milanello. “Porque creemos en ello”: este es el lema que Curva Sud cantó a todo volumen frente a las puertas del Polideportivo de Carnago. Pero el estadio pronto dará que hablar y habrá un duro 0-2 para volver a alcanzar este sueño llamado Estambul. A continuación, se completa toda la información más importante. Inter de Milán:

– Dónde ver el Inter de Milán por TV e Internet

Posibles formaciones para el Inter de Milán

– Nombre del árbitro del Inter de Milán

Partidos anteriores en la Champions League entre Inter y Milan

Calendario de partidos de semifinales de la UEFA Champions League

DÓNDE VER Inter-MILAN En TV y en la web

Inter de Milánpartido válido por la vuelta de la semifinal de la Champions League, se disputará el martes 16 de mayo a las 21:00 horas y será retransmitido en directo por TV en abierto. Canal 5. en sin fin La posibilidad de seguirlo a través de la aplicación dedicada o en el sitio web mediasetplay.mediaset.it/. El partido será retransmitido en directo por cielo, en Sky Sport Uno (satélite No. 201), Sky Sport Football (No. 203) y Sky Sport 4K (No. 213). Además, también será posible seguir el partido en retransmisión en directo a través de Sky Go -en PC, portátiles, smartphones y tabletas- y en Now TV y también en texto en directo en MilanNews.it.

A partir de: 21.00

estadio: Giuseppe Meazza (MI)

televisión: Canal 5, Infinity y Sky Sports

web en vivo: MilanNews.it

Inter de Milán, línea potencial

Pese al doblete de Sassuolo y al excelente momento psicológico y físico, Romelu Lukaku deberá partir desde el banquillo, con Edin Dzeko acompañando a Lautaro Martínez. Andre Onana volverá a la portería, una defensa formada por Matteo Darmian y Alessandro Bastoni junto a Francesco Acerbe, Denzel Dumfries y Federico DiMarco en las bandas con Hakan Calhanoglu como mediapunta y Nicolo Barella y Henrikh Mkhitaryan como Mezzali. la segunda duda Simón InzaghiTras el delantero, se le asocia la presencia de Marcelo Brozovic desde el primer minuto, pero en estos momentos el jugador turco está por delante del centrocampista croata.

Inter de Milán (3-5-2): onana; Darmian, inmaduro, palos; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Dzeko. Los rebaños: Simon Inzaghi.

boletas electoralesDzeko-Lukaku, Calhanoglu-Brozovic

No disponible: Correa, Skriniar

no calificado: nadie

Se necesitará un partido casi perfecto a pesar de las muchas ausencias, Ismail Bennacer en primer lugar. stefano pioli Pero debe volver a encontrar a Rafael Leao: el portugués se entrenó en el grupo del domingo salvo la final y hay un gran optimismo por su recuperación. El lunes por la noche, después del entrenamiento de la tarde, tendremos más certeza. Por lo demás, la alineación está prácticamente completa: Mike Mignan en la portería, David Calabria y Theo Hernández en la posición de lateral, y Malick Thiaw sustituye a Simon Kjaer junto a Fikayo Tomori. Radé Krunic debe recuperarse en el centro del campo, y Messias Junior también debe dar un paso al frente: la papeleta con Alexis Salemakers está abierta. Constante Sandro Tonali. Brahim Díaz y Rafael Leao completan el trocar detrás de Olivier Giroud, el único delantero.

Milán (4-2-3-1): Megan. Calabria, Theo, Tomori, Theo; Tonali, Chronici; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leao; Jerrod. Todos: Stefano Pioli.

boletas electorales: Saelemaekers-Messias

No disponibleBennacer, Florenzi

no calificado: nadie

Inter de Milán, fecha del arbitraje

Este es el nombre completo del partido de vuelta de la semifinal de la Champions League entre Inter y Milán:

mandar: Clément Turpin (Francia)

asistente 1: Nicolás Danos (Francia)

asistente 2: Benjamin Pages (Francia)

IV hombre: Stephanie Frapart (Francia)

ratón: Jerome Pressard (Francia)

Avar: Benoit Melo (Francia)

Liga de Campeones, Inter de Milán: Ex

El próximo partido entre Milan e Inter será allí Desafío número 248 en todas las competiciones Sexto puesto en la Liga de Campeones de Europa Y el número tres en Nerazzurri. Hasta el momento, el balance de los cinco partidos jugados ha visto al Milan ganar dos veces -ambas en 2005, pero perder uno- dos empates -tanto en 2003 (el año en que el Milan ganó su quinta Liga de Campeones de su historia en Manchester contra la Juventus)- y derrota Partido de ida 0-2.

Liga de Campeones, programa de semifinales

Real Madrid 1-1 Manchester City (Vinicius Júnior 36′, De Bruyne 67′)

Milán – Inter 0-2 (8′ Dzeko, 11′ Mkhitaryan)

Inter de Milán Para jugar (16/05 a las 21)

Manchester City – Real Madrid Para jugar (17/05 a las 21)