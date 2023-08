El ex entrenador y futbolista cumplió 86 años – Corriere.it

a Redacción en línea

El exdefensor, conocido con el apodo de Sur Carlito, ha sido entrenador de Roma, Brescia y Bologna

Hace unas pocas semanas Ella celebró 60 años de matrimonio Con la Sra. Maria Pia, a quien conoció durante su etapa futbolística en Ascoli. Julio 1963 – Julio 2023. Viva amor, te mando un fuerte abrazo, dice te amo. Entre los deseos que no pasaron desapercibidos estaban los de la esposa de Roberto Baggio, Andrina, quien siempre respondía en Instagram: los mejores deseos, qué bonito.

En la memoria de todos los atletas, está su corrida bajo la curva en el Brescia-Atalanta 3-3 del 30 de septiembre de 2001. Hice 795 asientos en la Serie A, y terminé recordando esa carrera, dijo el entrenador en el tiempo, romano. Me gustaría hacerlo de nuevo. Porque los vítores previos fueron lo peor que podrías escuchar: mi mamá es lo más importante, agregó en una entrevista celebrando su 80 cumpleaños.

Conocido como un título Muro de Carlito (por su acento rumano), no entrena desde 2006. Mazzone tiene 792 asientos oficiales en la Serie A, 797 teniendo en cuenta los cinco partidos. En 2019, la nueva grada este del estadio Ascoli Piceno recibió su nombre y ese mismo año fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Italiano.

Murió en Ascoli Piceno Carlos Mazónex y ex futbolista entrenador fútbol para muchos equipos italianos, incluido Roma, Brescia y Bolonia. Tenía 86 años.

De vuelta en Baguio, el divino codino entrará en su vida en el año 2000 en Brescia, donde juntos podrán hacer sonar un registro cuatro veces seguidas desde el guardado. Baggio llegó allí gracias a Mazone y gracias a la maravillosa relación entre Carlo y el presidente Luigi Curione. excelente; También incluido en el contrato Baggio Eslogan de Mazzone: Si me voy de Brescia, Roberto será libre de irse. Luego entró al vestuario y escribió ese apodo de seis letras: Aquí está el nombre de uno de tus nuevos amigos, hará lo que quiera, porque es un fenómeno y un héroe. Y sobre todo un amigo que le hacía ganar partidos el domingo. Sabía que Baggio no estaba bajo presión. También sabía que cambiar el papel de Andrea Pirlo recién llegado del Inter -porque Baggio estaba en su parte del campo- podía ser una corazonada muy feliz. Vaya directora. Entonces si no te gusta, cambiemos. En cambio, el futuro campeón mundial nunca se movió realmente de allí.