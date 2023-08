Antonella Palmisano gana el bronce en la marcha de 20 km en el Campeonato Mundial de la IAAF en Budapest – Corriere.it

a Marco Bonrego

La azul fue superada únicamente por el gran español Pérez que triunfó sobre la medalla de oro y la australiana Jemimi Montague

El choque en la curva -como explica Palmisano- fue cuestión de segundos, pero me hizo repasar lo vivido en esos dos años: la caída y la remontada. Perseguir y atrapar a las chicas al frente me dio la adrenalina adecuada para saber que podía ganar la medalla. allá campeón olímpico Luego habló de los problemas físicos que la atormentaban: “Desde que me operaron de una fibrosis del nervio ciático”, explica, “vivo con el dolor y lo controlo”. Es una bestia omnipresente pero controlable que espero poder controlar hasta París. La bestia está ahí pero no me asusta como cuando volvió después de la operación y me dio pánico: no desaparece sino que se desvanece, y tengo la pierna rota y no es casualidad que hoy haya recibido dos tarjetas amarillas. Intentaremos controlar el gesto artístico en los próximos entrenamientos. Palmisano concluye: Ser campeón olímpico es duro: se tiende a no aceptar las derrotas o las enfermedades y se necesita mucho carácter para superarlas.