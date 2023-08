Berardi-Sassuolo, estamos en pulso: Carnevali cierra la puerta, pero el jugador envía una señal | primera página

Todos aseguraron que, como era de esperar, en medio de un asunto real, Sassuolo habría escapado con gusto.contra Atalanta y no estará ni en el banquillo,Desde el primer equipo y entrenando con jugadores en oferta. El que ha sido el capitán de Neroverde ha estado preguntando muy agresivamente a sus entrenadores desde hace algunas semanas, cuando

puerta cerrada – Una posibilidad que Sassuolo y su director general, Giovanni Carnevale, no tenían intención de barajarSegún la entrevista con Gazzetta dello Sport Hecho en las últimas horas. El mismo técnico, Alessio Dionisi, cerró tajante la cuestión en la rueda de prensa de la víspera del partido, esperando volver cuanto antes a la dinámica del equipo de Berardi, quizás ya en la próxima jornada de la Serie A ante el Napoli. Con contrato hasta junio de 2027, al delantero, nacido en el 94, no le será difícil llegar a un acuerdo económico con la Juventus, acuerdo al que no llegaron los dos clubes. – El Sassuolo reclama desde hace tiempo una cifra cercana a los 30 millones, mientras que los bianconeri la estiman en 20 e imaginan incluir en el proceso una contrapartida técnica -que, según Carnevale confirmó A Dazen, apenas llegando el 1 de septiembre. “Berardi se quedará en el Sassuolo: Hubo negociaciones con la Juventus, pero nuestra prioridad era resolverlas en el plazo predeterminado (El 17 de agosto, ed.). Ya es demasiado tarde para nosotros”.

la enfermedad – Una posición clara y clara, que pone al jugador contra la pared, y le obliga a convivir con su descontento de aquí al final de la ventana estival del mercado de fichajes. Descontento confirmado por la decisión de Berardi de no acudir al “Mabe Stadium” para ver en directo el debut de temporada del Sassuolo. Una elección es una señal de giro, un espía, para la tecnología más avanzada: el caso aún no está cerrado.