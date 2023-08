Inter Calhanoglu.. ¿Cuál es la verdad sobre el Al-Ahly?, la decisión de Verratti y los deseos del club y de los jugadores | primera página

Un club árabe llega a Italia, golpea al Inter y vuelve a casa como entrenador. La escena ya vista es de Marcelo Brozovicahora puede duplicarse para tomar su lugar en la sala de control, Hakan Calhanoglu. Una especie de pesadilla para los nerazzurri que, sin embargo, esta vez tienen una opinión muy diferente sobre el posible acuerdo. Si el coco saudí que se cierne sobre el croata fue recibido filantrópicamente, dado que trajo el dinero para la operación VratesiEste nuevo intento, por otro lado, solo puede trastornar a la sociedad.

Kalha diferencia en este caso Ni el club ni el jugador están dispuestos a abrir la puerta a los clubes de la Saudi Professional League. Por supuesto, la oferta faraónica puede cambiar de opinión al Inter más rápido que al jugador. de lo que realmente sucede Calha inmediatamente devolvió los anticipos al remitente. ha sido antes Luna creciente ahoraAl-Ahly. El recién ascendido recibe un inesperado rechazo de Piotr Zelenski Que se tomó un tiempo para pensar en cambiar de equipo, de vida, y luego se negó. Bastante malo. De hecho, ya se han identificado tres caminos alternativos: depaúl, ferrati él mismo Calhanoglu. en el jugador psg – No ha sido convocado por Luis Enrique para sus dos primeros partidos de Ligue 1 – Es un derbi con el Al-Hilal con los parisinos reclamando 60 millones por su marca. Por otro lado, en el lado turco, se ve como una segunda opción, hay un camino libre pero también hay un muro levantado por el Inter, sin embargo, no tiene verdaderos muros intransferibles, como sabe Inzaghi.

árabe alternativo – El entrenador habló de “Alternativa árabe” Inmediatamente después del primer partido, ganó contra Monza. “Siempre tenemos que quedarnos CuidadoEl mercado estará cerrado a finales de mes y hay que tener cuidado con la variable árabe. Lo que digo es que creo que esto se aplica no solo a mí sino a todos los entrenadores: debes tener cuidado y estar preparado, porque Con esta variable, probablemente tengas pensamientos en tu cabeza que podrían cambiar en los próximos días. Creo y espero que este no sea mi caso”. mensaje a los marineros. Inzaghi no quiere perder jugadores después de que finalice la ventana de fichajespor no hablar de los peones cada vez más imprescindibles y centrales en sus planes como el anterior Milán. Es por ello que en el Eban no se planteó la salida del jugador turco y el propio jugador tiene muchas ganas de quedarse en el club por el que apostó y firmó hace tan solo unas semanas. Contrato hasta 2027 por 6,5 millones de euros netos, a subir en las próximas temporadas. Las ofertas oficiales no llegaron, en estos momentos estamos hablando de las hipótesis y estrategias del Club Árabe, pero el Inter debe estar preparado. Y entender si, llegado un ofrecimiento imposible de rechazar, afrontaba la temporada Sentidos Y originarme En orientación o retorno al mercado. Inzaghi ya ha elegido: tras despedirse de Brozovic, el Inter se moverá al ritmo que ha impuesto Calha y no le llega ninguna oferta que pueda permitirse.