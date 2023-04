Wijnaldum y Dybala, ¡es la verdadera Roma! El Shaarawy culmina su triunfo por 3-0 sobre la Sampdoria y Mo Yu choca contra el Inter | primera página

Wijnaldum y DybalaAquí lo tienes Roma Quien nació en el verano son dos estrellas Mourinho Juntos con El Shaarawy Para que la marca compita contra sampdoriacon los goles llegando en la segunda mitad después de eso Murillo. Para la Sampdoria, que se quedó a 15 puntos de la clasificación, la salvación está muy lejos: 10 puntos más arriba.

el partido – Roma toma protagonismo inmediatamente: El Shaarawy Las llamadas son cuestionables. Ravaglia Después de unos segundos, los tiros altos desarrollan un saque de esquina. Los giallorossi no dieron continuidad a su buen comienzo y el partido se estancó, y no hay ocasiones por parte de Rui Patricio, por lo que en el minuto 30 volvió a ser el portero de la Sampdoria quien salvó el 0-0 con un revés de cabeza ante . Urente. Wijnaldum siempre tiene la cabeza sobre la espalda, Roma solo se vuelve peligrosa con los tiros de esquina. El holandés mejoró su puntería al poco tiempo, pero fue detenido columna Con un toque previo, Ravaglia pasa y golpea el poste. Los hombres de Mourinho están creciendo, necesitamos un super Ravaglia Decir no al golpe de afuera Zaloski antes y después de la revocación peregrinos entonces. Unos destellos de la Sampdoria al inicio de la segunda parte con Djuricic contenido a Smalling atrás. En el minuto 52, la Sampdoria se encontraba en el 10, con Murillo El que noquea a Ibrahim y se lleva la segunda tarjeta amarilla, y poco después Ibrahim No logró repetir en la red tras la negación de Ravaglia sobre Smalling. Sin embargo, el partido se abrió poco después: centro de Matic, Solo el cabeza de Wijnaldum marcó el segundo gol con la camiseta de la Roma. Desde entonces, con la ventaja de la dirección en la anotación y en la cantidad de jugadores en el campo, Léris solo logró alcanzarlo desde afuera en el partido final. Dybala Terminó el partido en la final con un penalti, que el propio Wijnaldum mereció, tras un final fuera de distancia. El Shaarawy Pone un signo de exclamación con un gran resultado en la asistencia de Solbakken en la recuperación. Mourinho Sonríe y se involucra con el Inter, esperando el próximo resultado de Napoli.

Estadísticas

allá Roma Ha ganado sus dos últimos partidos ligueros ante la Sampdoria por 1-0 y no suma al menos tres triunfos consecutivos ante el Blokerchiati en Serie A desde el periodo comprendido entre 2006 y 2009 (cinco en este caso, los últimos cuatro sin encajar goles). 2006 que es también el año en el que la Sampdoria, entonces en júniorconsiguió dos útiles resultados consecutivos en Roma por última vez.

allá Roma Ha perdido tres de sus últimos cuatro (V1) partidos de liga, incluidos los dos últimos que disputó ante el Sassuolo y la Lazio: los giallorossi no sufren tres nocauts consecutivos en la Serie A desde julio de 2020. sampdoria En cambio, no ha ganado partidos consecutivos desde noviembre de 2021, y ahora lo está intentando nuevamente después de triunfar con Verona antes del descanso.

Andrés bellotti – Sigue sin goles en esta liga. Ha marcado nueve goles con la Sampdoria en la Serie A (es una de sus dos víctimas favoritas en la competición, junto con el Sassuolo), incluidos cinco en sus últimos cinco partidos en casa contra el Blocirchiati.

Manolo gaviotas Es el jugador italiano que ha participado activamente en la mayor cantidad de goles como porcentaje de su equipo esta temporada en las cinco principales ligas europeas: seis goles y una asistencia de los 16 goles de la Sampdoria (44%) – el delantero de la Sampdoria anotó todos Los goles de Olympico. Ante la Roma en sus dos últimos partidos de Serie A (diciembre de 2021 y junio de 2020).