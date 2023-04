Liga Dos: Resultados de los partidos de la trigésima primera jornada

Óscar Maresca y Gregorio Spinio

Los líderes hicieron el 1-1 en Perugia. Los apulianos derrotaron al Benevento (2-0) y superaron a los jugadores del Bolzano. Spal-Ternana terminó 1-1

Goles y entretenimiento el sábado en la Serie B. Frosinone se salva en Perugia gracias al habitual gol de Molatieri que respondió a Casasola, todo fácil para Bari, que marcó los goles de Antinocchi (desde el punto de penalti) y Folorencio venció 2-0 a Benevento ( se quedó en el 9). El desafío de Unipol Domus en las altas elevaciones entre Cagliari y Sodtirol se estancó en 1-1. Liberado por Lapadula, el ex penalti de Larive encuentra el empate a pocos minutos del final. Parma no se equivocó en Tardini: Palermo empató 2-1, goles de Benedicak y Koulibaly. El gol de Soleri no alcanza al rossanero. Todo pasa para Del Duca, Ascoli saca una remontada del Brescia en el segundo tiempo, se queda en diez y luego se impone 4-3. Cosenza detiene a Pisa, Nasty la cuida. Un cabezazo de Favele le da un punto a Ternana: 1-1 contra SPAL. Victoria de Venecia sobre Como: termina con marcador de 3-2 en el Benzo Stadium.

Perugia Frosinone 1-1 – dijo Kasturi. “También será difícil para ellos”. Y eso fue. En Cori, Frosinone se asustó con Peruggia, y luego Molatiri se hizo cargo de ella. Gran confusión al principio, pero los invitados se están volviendo más proactivos. En el minuto 23, el equipo de Grosso abrió el marcador con Moreau, pero con el centro que remató el balón traspasó la línea de gol y así quedó el 0-0. Giallobl intenta mover el balón, bloquea a Perugia con gran interés y finalmente se salva con una gran parada de Gori sobre Rohden y Rosi sobre Sampirisi. En el segundo tiempo, Grosso suelta a Mulattieri y Caso, pero a la hora de juego los locales abren al poco: movimiento confuso, centro de Di Carmine, luego llega Casasola que cabecea y abre. El árbitro anula al principio, pero tras un control muy largo oficializa el 1-0. 10′ después, los campeones son Caso y Mulattieri: Insigne sale para el lateral que frena y prepara al inconfundible delantero. 1-1. Los equipos se arrastran, las conclusiones caen de un lado a otro, pero el resultado se mantiene constante en el sorteo. Frosinone primero con +10 en zona de playoff y +4 en Génova, segundo, Perugia sigue luchando por evitar el contagio de C.

Bari Benevento 2-0 – Ante más de 20.000 espectadores, el Benevento empezó mejor gracias a una presión alta bien organizada que puso en aprietos al Bari, condenando a su equipo a la inferioridad numérica a los 10 minutos. El primer tiempo termina 0-0, pero los locales salen en el segundo tiempo: en el minuto 50 Chedira bota un penal sobre la marcha, pero Var reconoce un golpe de Volon contra el marroquí y el árbitro Piccinini señala el puck. Glaciar de once metros de altura Antinochi para abrir. A los 2′, Bari remataba el partido: en el minuto 69 Viviani también era expulsado (doble amarilla) y el Benevento se quedaba en el 9. Gracias al desvío y cerrando con eficacia el partido. De ahí ya la Academia de Rojiblancos. Barry gana, regresando a -6 de Génova 2, pero encuentra un tercero de +1 en Sudtirol, que visitarán el Domingo de Pascua. Benevento cada vez más lejos: el último lugar está a solo un punto de distancia.

CAGLIARI-SUDTIROL 1-1 – Cerdeña empezó fuerte y en el minuto 12 ya encontró la ventaja. Masilo falló un cabezazo en el área, y Lapadula lo desbarató, el balón le llegó a Mancuso, que desvió en el medio área en el tiro de esquina. El árbitro llamado Var anuló el gol por posición de fuera de juego del delantero peruano. El equipo de Ranieri estaba asediado: en el minuto 21 Massilo aún no estaba acertado, Zappa aprovechó pero encontró una buena respuesta de Poluzzi. Un minuto después, Nández estuvo cerca de avanzar. Luego se abre el partido en el minuto 30, una vez más el mediocampista uruguayo salta más alto que nadie y sirve a Lapadula que primero pega al portero y luego lo clava en la red en el rebote. Es el gol 16 de la temporada para la clase de 90. Justo antes del descanso, Radonović despejó a Odogo y salvó el marcador. La mejor ocasión de Souderol llegó de De Col en el 57′ con un disparo desde fuera muy potente y poco preciso. Izzi y Labadolla tuvieron dos buenas ocasiones, pero el marcador no cambió hasta el minuto 85, cuando Lunetta intentó una tijera desde la frontal y Zappa derribó con la mano. El árbitro va a Far y pita penalti. Larrivey va al punto de penalti, marca goles y no se alegra: debutó con los sardos en la Serie A en 2007. Así acabó, el duodécimo resultado útil seguido del equipo de Pesoli.

Parma Palermo 2-1 – La primera oportunidad del partido llega a los pies de Vásquez, antes del partido. En el minuto 15 recibe de Benedyczak, desde la izquierda intenta un potente disparo que se va alto. Rosanero respondió en el 31′ con un fino disparo de Segre. Aún pensándolo bien, Benedyczak, que recibe de Zanimacchia al desarrollar un tiro de esquina, el delantero polaco se libera de la defensa de Soleri y supera a Pigliacelli: la ventaja amarillo-azul. Los invitados no están, siguen siendo peligrosos con Saric: prueba el remate en el 40, se pasa un poco. Apenas un minuto después, Valente, dormido en el centro del campo, cede el balón a Soleri, que corre hacia Buffon. El defensa intenta recuperarse, luego cae, el portero cierra pero el delantero no se rinde y hace el 1-1. Poco pasó en el segundo tiempo, hasta que Vázquez inventó un tiro desde fuera, Bigliachelli lo bloqueó con fuerza, Coulibaly se abalanzó sobre el balón y puso el 2-1 en el minuto 77. Parma gana, Palermo frena tras seis resultados útiles consecutivos.

Escuche – Brescia 4-3 – En los primeros minutos, los equipos se estudian entre ellos y luchan por encontrar lugares. Un fogonazo de Listkowski abre el partido en el minuto 19: Galazzi sirve tan bien al poste que lo pone en el primer palo. Los anfitriones están tratando de contraatacar, en el minuto 28 entran en acción con Forte. Pero en el minuto 42, el equipo de Breda empató: ex centro del Benevento en el área, no atrapado por Dionisi y Valsco, el balón pasó a Pedro Mendes, que cerró el marcador de la victoria. Ascoli le dio la vuelta a todo en el 47, encontró a Kolokolo Forte en el área, metió el cuerpo, tapó el balón y lo colocó en el segundo palo: el séptimo gol de la temporada para el 93. En el 63, el Ya amonestado Simic le tocó el brazo en el área, el colegiado que el VAR convocó asignando el penalti y sacando la doble tarjeta amarilla: los invitados se quedan en la decena. Ayé va directo, no se equivoca: 2-2. En el minuto 68, Layali metió la mano y obró de milagro en el cabezazo de Gallo. En el minuto 80, Brescia marca, pero el árbitro se niega, alegando que Pesoli está fuera de juego. Otro jaque del Var en el 88, Niemeijer abre el brazo en el área: todavía penalti. Caligara frente a Andrinaci pone el 3-2. En el descuento Marsura ganaba 4-2, hasta que en el minuto 98 Pesoli remataba de cabeza el 4-3 definitivo. Los de Gastaldillo se mantienen en la última plaza con 28 puntos.

Cosenza – Pisa 1-0 – Los invitados tienen un mejor comienzo, en el sexto minuto Esteves corre y encuentra a Moreo, quien instantáneamente se enfrenta a Micai. Pisa de nuevo con Mastino, en el minuto 19 disparó con la zurda, que salió un poco. Los de Viali atacan y ponen el 1-0 en el minuto 43 gracias a un cabezazo de Nasti, que Marras saca muy bien, el delantero salta por encima de los defensas y deja su huella delante. La reacción de Pisa llegó en la segunda mitad: doblete de Mickay en el 63, primero sobre Gliuzzi y luego tras una refutación de Murio. D'Angelo hizo poco en la segunda parte cuando, en plena recuperación, Barba pegó tiros altos. Los calabreses suben al 35 e intentan salir del área de juego, y Pisa frena.

Spal Ternana 1-1 – En el tercer tiempo del partido, esto ya es penalti. Cassata aterriza el Maistro en el área, el árbitro revisa el procedimiento en el Var y determina el penalti. Desde los once metros, Moncini aguanta a su equipo: sexto puesto de la temporada. Los de Lucarelli corrieron mucho por las bandas, en el minuto 24 Bartebelo Coulibaly lo encontró dentro del área, marcó un gol, pero no fue permitido porque el balón salió antes del centro. En el 33, Partibelo volvió a intentar enganchar al portero contrario, el tiro salió desviado. En la segunda mitad, los invitados intentan contraatacar: Alfonso hizo un milagro sobre Faveli en el minuto 54, y luego Corrado tocó el poste tres minutos después. El equipo de Oddo se acerca por detrás y sufre: Capanni lo intenta desde fuera en el 70′, antes de que el habitual Partipilo lo deje fuera por muy poco. Alfonso prácticamente no deja nada atrás, salva Diachite en el 81 y luego Capane. Pero el portero cae en el minuto 84 cuando Centro de Partebello para Favelli, que encuentra el empate con un cabezazo. El conjunto de Oddo no consigue salir del fondo de la penúltima clasificación con 29 puntos.

Venecia Como 3-2 – Ritmos demasiado altos para Pinzo, en el minuto cuatro Milanese fue tapado por Scalia. Pero en el minuto ocho fueron los invitados los que encontraron la ventaja: Siri atrapó a Da Cunha, Svoboda se negó, pero no pudo hacer nada con el rebote. Las ocasiones abundan, Johnson intenta un cabezazo en el minuto 19 que pega en el larguero. Entonces Yoronin salva a Ciri de ser abrumada. En el minuto 29 el portero tiene que repetir y atajar de nuevo a Cutrone. Antes del descanso, Venezia restableció la igualdad con Candela: en un centro de Carboni, el lateral giró y colocó el balón. Empieza el segundo tiempo, Venecia está imparable: la dupla de Pohjanbalo y Johnson es muy buena, luego el noruego encontró a Milanese, que superó a Gomis en el minuto 46: 2-1 para los locales. Tres minutos después, Scalia comete un error y despacha a los delanteros contrarios, y esta vez es el finlandés el que concede su gol número 11 de la temporada. Venezia sigue atacando, pero el marcador no cambia. En el minuto 90 Como fue atajado por un cabezazo de Gabrieloni, luego en el minuto 95 Scalia también fue expulsado.