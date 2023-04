MotoGP 2023. GP de Argentina. ¡Lanzamiento de Aprilia Too en Argentina! ¿Podrá volver a ganar? Palabras de Maverick Viñales y Alex Espargaró – MotoGP

elel Viernes En un Gran Premio es muy importante poner a punto la moto pero los resultados obtenidos son buenos, a veces excelentes, solo por amor propio, Porque no traen puntos.

Las palabras de Maverick y Alex después de Perfect Friday



Quintoinhalar: “Dicho, tenemos que mejorar en pequeños detalles, si lo hacemos bien mañana y el domingo Estaremos allí en el frente.“. en mirlitón: “Hemos dado un paso muy grande, y estoy feliz de que Massimo (Rivola, Ed) me haya dado esta oportunidad, solo puedo pensar en montar. Manu tiene el mismo espíritu que yo, queremos muy bienSobre la moto de Aprilia: “Siempre me he sentido como Gran potencial En esta moto, pero estar delante ahora es otra cosa, gracias Aprilia”.

Alex: “Bien, yo también Jugador de equipo Y me encanta ver Las próximas dos Aprilias, Si 41 es mejor! Es muy difícil andar en bicicleta aquí, fue mucho más fácil en Portimao, la sensación Como si estuviera mojado y secoSobre su compañero Viñales: “Le sirve ir rápido, el que va lento no sirve”.